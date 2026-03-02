Le mardi 3 mars 2026 English

Cabinet du Premier ministre du Canada

02 mars, 2026, 04:00 ET

OTTAWA, ON, le 2 mars 2026 /CNW/ - 

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.

Sydney (Australie)

12 h 15    

Le premier ministre arrivera à Sydney, en Australie.



Note à l'intention des médias :

     •  Prise d'images pool

