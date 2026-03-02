Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.
Sydney (Australie)
12 h 15
Le premier ministre arrivera à Sydney, en Australie.
Note à l'intention des médias :
• Prise d'images pool
