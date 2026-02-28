Dans le communiqué « Avis aux médias - Le ministre Hodgson participera au congrès 2026 de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs », diffusé le 27-Feb-2026 par Ressources naturelles Canada via PR Newswire, le client nous informe que des modifications ont été apportées. La copie complète et corrigée suit, avec des détails supplémentaires à la fin :

Avis aux médias - MISE À JOUR - Le ministre Hodgson participera au congrès 2026 de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs

TORONTO, le 27 févr. 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, participera au congrès 2026 de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs, qui se tiendra du 1er au 4 mars prochains à Toronto.

Lundi 2 mars 2026

Le ministre Hodgson participera à la cérémonie d'ouverture des marchés de la délégation du secteur minier d'Amérique du Nord à la Bourse de Toronto.

Heure : 8 h 30 (HE)

Diffusion en direct : https://www.youtube.com/@TMXGroup/streams

Le ministre Hodgson prononcera un discours liminaire, fera une importante annonce concernant les minéraux critiques et participera à une cérémonie de signature à l'occasion du Forum canadien sur les minéraux critiques, tenu par l'agence Investir au Canada et Ressources naturelles Canada, en partenariat avec Affaires mondiales Canada.

Heure : 11 h (HE)

Lieu : Palais des congrès du Toronto métropolitain

Édifice Nord, salle 105

255, rue Front Ouest

Toronto (Ontario) M5V 2W6

(MISE À JOUR) Le ministre Hodgson fera une annonce concernant la numérisation des carottes de forage. Il sera accompagné du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique, l'honorable Evan Solomon, et du secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Claude Guay.

Heure : 12 h 20 (HE)

Lieu : InterContinental Toronto Centre

Salle Humber, étage du hall principal

225, rue Front Ouest

Toronto (Ontario) M5V 2X3

Le ministre Hodgson, la première ministre du Nouveau-Brunswick, l'honorable Susan Holt, et le ministre des Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick, l'honorable John Herron, feront une annonce sur la mise en valeur des ressources minérales dans la province.

Heure : 15 h 15 (HE)

Lieu : Palais des congrès du Toronto métropolitain

Édifice Sud, étage des halls d'exposition, kiosque 136

Ministère des Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick

222, boulevard Bremner

Toronto (Ontario) M5V 2T6

Mardi 3 mars 2026

Le ministre Hodgson annoncera des investissements dans les minéraux critiques canadiens. Un point de presse suivra.

Heure : 13 h (HE)

Lieu : Palais des congrès du Toronto métropolitain

Édifice Sud, étage des halls d'exposition, kiosque 538

Pavillon du gouvernement du Canada

222, boulevard Bremner

Toronto (Ontario) M5V 2T6

