Dans ce monde en évolution rapide, le Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler. Nous consolidons notre force économique au pays et nous diversifions nos partenariats à l'étranger. L'Inde, grande économie mondiale affichant la croissance la plus rapide, présente des occasions extraordinaires. Fort d'une population de 1,4 milliard de personnes, ce pays a une demande énergétique qui augmente plus rapidement que le reste du monde et qui équivaut à celles de la Chine et de l'Asie du Sud-Est combinées. Le Canada est quant à lui une superpuissance énergétique et agricole et un chef de file des minéraux critiques, de l'intelligence artificielle (IA) et de la fabrication de pointe - des secteurs qui connaissent justement un essor rapide en Inde.

Traditionnellement, le Canada et l'Inde ont entretenu une relation solide et productive. En 2024, les investissements directs et indirects du Canada en Inde se sont chiffrés au total à plus de 110 milliards de dollars. À l'heure où les deux pays entament en parallèle une mission visant à renforcer et à transformer leur économie respective et à diversifier leurs principales chaînes d'approvisionnement, ils forgent ensemble un nouveau partenariat tirant parti des forces et de l'ambition de chacun.

C'est dans ce contexte que le premier ministre Mark Carney a visité Mumbai et New Delhi, en Inde, cette semaine. Cette visite était la première visite bilatérale en Inde d'un premier ministre canadien depuis 2018. Avec cette visite, et en tenant compte des réunions entre ministres et hauts fonctionnaires, les gouvernements canadien et indien ont eu cette année plus de contacts que durant n'importe quelle autre année au cours des deux dernières décennies.

À New Delhi, le premier ministre Carney a rencontré le premier ministre de l'Inde, Narendra Modi. Après leur rencontre, les dirigeants ont fait paraître une déclaration commune, conclu cinq protocoles d'entente et annoncé un vaste éventail d'initiatives ambitieuses qui permettront de renouveler et d'élargir le partenariat entre le Canada et l'Inde concernant l'énergie et les minéraux critiques, les technologies et l'IA, les talents et la culture ainsi que la défense.

Au cœur de ce partenariat stratégique Canada-Inde se trouve une coopération forte et stable en matière de commerce. À New Delhi, le premier ministre Carney et le premier ministre Modi ont confirmé que le Canada et l'Inde concluraient un nouvel Accord de partenariat économique global (APEG) cette année, à la suite d'une réunion des négociateurs en chef à New Delhi ainsi que de la finalisation et de la signature du cadre de référence de l'APEG. L'APEG permettra au Canada de se rapprocher de son objectif consistant à plus que doubler le commerce bilatéral afin de le porter à 70 milliards de dollars d'ici 2030.

Pour tirer parti de leurs forces en tant qu'économies complémentaires, le Canada et l'Inde ont annoncé un nouveau Partenariat stratégique en matière d'énergie, y compris en ce qui a trait au gaz naturel liquéfié (GNL), au gaz propane liquéfié (GPL), à l'uranium, au lithium, à l'énergie solaire et à l'hydrogène. Comme premières étapes, les dirigeants ont salué les initiatives suivantes :

un accord sans précédent de 2,6 milliards de dollars entre le gouvernement de l'Inde et l'entreprise Cameco de Saskatoon pour la fourniture de près de 22 millions de livres d'uranium à l'Inde pour la production d'énergie nucléaire entre 2027 et 2035.

la signature de deux protocoles d'entente visant à intensifier la coopération dans les domaines des minéraux critiques et de l'énergie, à soutenir l'engagement technique et commercial et à diversifier les chaînes d'approvisionnement.

le resserrement de la collaboration dans le cadre d'initiatives portant sur l'énergie propre, plus précisément l'énergie solaire, l'énergie éolienne, les biocarburants et l'hydroélectricité, ainsi que l'annonce de l'intention du Canada d'adhérer à l'Alliance solaire internationale et de son accession au statut de membre à part entière de l'Alliance mondiale sur les biocarburants.

le renforcement des échanges en matière de GPL dans le but de conclure le premier accord à long terme entre le Canada et l'Inde dans ce domaine.

Le Canada et l'Inde entretiennent des liens dynamiques sur le plan du commerce et de la culture, notamment grâce aux plus de 1,8 million de Canadiennes et Canadiens d'origine indienne. Afin de créer d'autres occasions liées à la culture et à l'éducation, le Canada et l'Inde resserrent les liens entre leurs populations au moyen des initiatives suivantes :

le lancement de la nouvelle Stratégie Canada-Inde sur les talents et l'innovation, qui vise à renforcer la collaboration dans le domaine de l'éducation. Cette stratégie prévoit 13 nouveaux partenariats entre des universités canadiennes et indiennes, un campus d'innovation de l'Université Dalhousie en partenariat avec l'Institut indien de technologies de Tirupati et l'Institut indien d'enseignement et de recherche scientifiques de Tirupati, ainsi que de nouveaux centres d'excellence de l'Université de Toronto et de l'Université McGill en Inde.

une hausse des échanges d'étudiants et de membres du corps enseignant et de la collaboration en matière de recherche, notamment du financement pour la formation de 300 chercheurs étudiants indiens et jusqu'à 100 millions de dollars de l'Université de Toronto pour un maximum de 200 bourses entièrement subventionnées destinées à des étudiants indiens et pour des possibilités à l'étranger pour des étudiants canadiens.

l'octroi de 10 millions de dollars en bourses d'études et de recherche dans l'Indo-Pacifique dans le cadre de la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique, ce qui comprend un soutien destiné à plus de 85 diplômés et chercheurs canadiens pour qu'ils puissent étudier dans de grandes universités indiennes et collaborer avec elles.

un protocole d'entente sur la coopération culturelle, y compris la collaboration et les échanges entre des institutions des domaines des arts de la scène, des arts visuels, de la musique, du livre et d'autres industries créatives, ainsi que des technologies du divertissement.

Le Canada et l'Inde ont d'énormes atouts et des ambitions grandissantes dans le secteur de la technologie, en particulier de l'IA, de l'informatique quantique et de l'aérospatiale. Afin de forger de nouveaux partenariats pour les travailleurs et les entreprises, les premiers ministres ont également annoncé ce qui suit :

l'Agence spatiale canadienne et l'Organisation de recherche spatiale de l'Inde ont convenu de coopérer dans le domaine de l'observation de la Terre et ont l'intention d'explorer des initiatives conjointes sur l'exploration spatiale et les technologies quantiques au moyen de technologies spatiales, à l'appui de l'innovation et de la résilience en cas de catastrophe.

HCL Technologies, troisième plus importante entreprise de services informatiques en Inde, élargira ses activités au Canada en augmentant ses effectifs de 75 % d'ici 2030, ce qui créera des milliers d'emplois bien rémunérés au Canada.

un protocole d'entente dans le cadre du Partenariat Australie-Canada-Inde pour la technologie et l'innovation afin d'officialiser la collaboration accrue pour le développement et le déploiement de l'IA, ainsi que la coopération de l'industrie.

Afin de poursuivre ce travail essentiel, le premier ministre Carney a invité le premier ministre Modi à visiter le Canada.

Dans le but de mobiliser de nouveaux investissements au Canada, le premier ministre Carney a rencontré des chefs d'entreprise de divers secteurs comme ceux de la technologie, de la fabrication et de l'énergie, dont l'ensemble de la capitalisation boursière avoisine les 600 milliards de dollars. Pour l'occasion, le premier ministre était accompagné de membres de son Conseil des ministres et de parlementaires ainsi que de hauts dirigeants des neuf grandes caisses de retraite canadiennes. Ils ont surtout discuté des nouvelles possibilités d'investissement dans les secteurs de l'infrastructure, de l'énergie, de la fabrication, des mines et de la défense du Canada et des occasions d'exportations canadiennes dans ces secteurs. La délégation canadienne a mis en lumière les avantages concurrentiels du Canada au chapitre de l'énergie, de la défense, de l'agriculture, des minéraux critiques, de l'IA, de l'informatique quantique et des technologies de la santé ainsi que son rôle comme destination de choix des capitaux et des investissements mondiaux.

Cette visite a été marquée par la conclusion de plus de 10 ententes commerciales qui permettront de créer des milliers d'emplois au Canada, de stimuler les investissements bilatéraux et d'offrir de nouvelles perspectives à nos travailleurs et à nos entreprises. Combinés, ces partenariats représentent une valeur qui dépasse les 5,5 milliards de dollars, en plus de poser les bases d'une croissance des exportations canadiennes vers l'Inde. Au total, le nouveau gouvernement canadien a permis de conclure des accords représentant 85 milliards de dollars d'investissements internationaux au cours des 10 derniers mois.

Le Canada est un pays du Pacifique, alors il est essentiel de renforcer les liens avec les pays de la région indo-pacifique pour assurer notre sécurité et notre souveraineté. Le Canada et l'Inde amélioreront leur coopération en matière de défense, y compris la sécurité maritime, et trouveront des occasions de mener des activités navales bilatérales et multilatérales afin de rehausser l'interopérabilité et de promouvoir l'échange de connaissances, afin de mettre en valeur notre engagement commun à l'égard de la sécurité et de la résilience.

Misant sur des progrès réalisés lors de pourparlers tenus récemment, les dirigeants ont aussi convenu de resserrer la coopération bilatérale à l'égard de la sécurité et de l'application de la loi. Il s'agit là d'une avancée importante qui cible des préoccupations mutuelles du Canada et de l'Inde, notamment la circulation illégale de drogues, comme des précurseurs du fentanyl, et les réseaux transnationaux de crime organisé. Le premier ministre Carney a également souligné que le Canada continuera de prendre des mesures pour lutter contre la répression transnationale.

En 10 mois, le Canada a établi plus de 20 partenariats économiques et de sécurité sur quatre continents, a attiré un volume sans précédent de nouveaux investissements étrangers et a renouvelé ses relations avec des géants mondiaux. C'est ainsi que le nouveau gouvernement du Canada bâtit une économie plus forte, plus résiliente et plus indépendante.

« L'Inde, grande économie qui connaît l'essor le plus rapide dans le monde, est une puissance mondiale au chapitre du commerce et de la technologie. Dans ce monde en évolution rapide, le Canada et l'Inde transforment leurs économies pour qu'elles soient plus diversifiées, indépendantes et résilientes. Notre partenariat stratégique et la vitesse à laquelle nous travaillons pour libérer son potentiel dans les secteurs de l'énergie, des talents et de l'IA sont le fruit des efforts de deux pays confiants et ambitieux qui souhaitent bâtir un avenir ensemble. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

Cette visite fait fond sur des discussions productives qui ont eu lieu au cours de la dernière année afin de resserrer la coopération entre le Canada et l'Inde et de revitaliser leur partenariat commercial : Le premier ministre Carney a rencontré le premier ministre Modi au Sommet des dirigeants du G7 à Kananaskis, en Alberta, en juin 2025, et au Sommet des dirigeants du G20 à Johannesburg, en Afrique du Sud, en novembre 2025. La sous-greffière du Conseil privé et conseillère à la sécurité nationale et au renseignement auprès du premier ministre, Nathalie G. Drouin, s'est rendue en Inde en septembre 2025 pour y rencontrer le conseiller à la sécurité nationale de l'Inde, Ajit Doval. La ministre des Affaires étrangères, Anita Anand, s'est rendue en Inde en octobre 2025 pour y rencontrer le ministre des Affaires extérieures de l'Inde, Subrahmanyam Jaishankar. Ils se sont rencontrés cinq fois en autant de mois. Le ministre du Commerce international, Maninder Sidhu, s'est rendu en Inde en novembre 2025 pour y rencontrer le ministre du Commerce et de l'Industrie de l'Inde, Piyush Goyal. Le ministre Goyal souhaite emmener une délégation de gens d'affaires au Canada cette année. En janvier 2026, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Tim Hodgson, a participé à la Semaine de l'énergie en Inde à New Delhi, où il a rencontré le ministre du Pétrole et du Gaz naturel de l'Inde, Hardeep Singh Puri, et des homologues indiens. En février 2026, le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, Evan Solomon, a pris part au Sommet sur l'impact de l'IA organisé en Inde à New Delhi, où il en a profité pour rencontrer de hauts représentants indiens. En février 2026, le ministre de la Sécurité publique, Gary Anandasangaree, et la sous-greffière du Conseil privé et conseillère à la sécurité nationale et au renseignement auprès du premier ministre, Nathalie G. Drouin, ont rencontré le conseiller à la sécurité nationale de l'Inde, Ajit Doval, pendant sa visite au Canada.

Selon Statistique Canada, les investissements directs étrangers au Canada atteignent actuellement leur plus haut niveau depuis près de 20 ans.

Le Canada bâtit un réseau commercial qui fait l'envie du monde entier, offrant un accès préférentiel à 1,5 milliard de consommateurs dans le cadre de 16 accords de libre-échange, dans 51 pays, représentant les deux tiers du PIB mondial.

Le Canada bénéficie d'une cote AAA, affiche le ratio dette nette/PIB le plus bas du G7, occupe la première place du G7 en matière de stabilité bancaire et la deuxième place mondiale en matière de confiance dans les investissements directs étrangers.

Le Canada affiche le taux effectif marginal d'imposition le plus bas du G7 sur les nouveaux investissements des entreprises.

