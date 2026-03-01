TORONTO, le 27 févr. 2026 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Claude Guay, prononcera un discours lors de la cérémonie d'ouverture du congrès 2026 de l'ACPE, qui se tiendra du 1er au 4 mars 2026 à Toronto.

Date : Dimanche 1er mars 2026



Heure : 9 h (HE)



Lieu : Palais des congrès du Toronto métropolitain

Édifice Sud, salle 701

222, boulevard Bremner

Toronto (Ontario) M5V 2T6

