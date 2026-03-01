/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire Guay participera au congrès 2026 de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (ACPE)/ English
01 mars, 2026, 05:00 ET
TORONTO, le 27 févr. 2026 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Claude Guay, prononcera un discours lors de la cérémonie d'ouverture du congrès 2026 de l'ACPE, qui se tiendra du 1er au 4 mars 2026 à Toronto.
|
Date :
|
Dimanche 1er mars 2026
|
Heure :
|
9 h (HE)
|
Lieu :
|
Palais des congrès du Toronto métropolitain
Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]
