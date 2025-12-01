Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
Région de la capitale nationale (Canada)
|
10 h 00
|
Le premier ministre présidera la réunion du Conseil des ministres.
|
Édifice de l'Ouest
|
Colline du Parlement
|
14 h 15
|
Le premier ministre participera à la période de questions.
|
Édifice de l'Ouest
|
Colline du Parlement
|
16 h 00
|
Le premier ministre prononcera une allocution à l'Assemblée extraordinaire des Chefs de l'Assemblée des Premières Nations.
|
Notes à l'intention des médias :
|
