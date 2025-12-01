OTTAWA, ON, le 1er déc. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)

10 h 00 Le premier ministre présidera la réunion du Conseil des ministres.





Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement



14 h 15 Le premier ministre participera à la période de questions.





Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement



16 h 00 Le premier ministre prononcera une allocution à l'Assemblée extraordinaire des Chefs de l'Assemblée des Premières Nations.





Notes à l'intention des médias :

Couverture libre

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés de s'y inscrire via le lien suivant : https://meetings.afn.ca/Meeting/Register/61d1904c-ee6a-42f5-a40e-8b4fcd385ba9

Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 15 h 15.

