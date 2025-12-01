Avis aux médias - Le mardi 2 décembre 2025 English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

01 déc, 2025, 18:21 ET

OTTAWA, ON, le 1er déc. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)

10 h 00           

Le premier ministre présidera la réunion du Conseil des ministres.



Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement


14 h 15           

Le premier ministre participera à la période de questions.



Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement


16 h 00           

Le premier ministre prononcera une allocution à l'Assemblée extraordinaire des Chefs de l'Assemblée des Premières Nations.



Notes à l'intention des médias :

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/en/media

Profil de l'entreprise

Cabinet du Premier ministre du Canada