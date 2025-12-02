OTTAWA, ON, le 2 déc. 2025 /CNW/ - Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)

10 h 00 Le premier ministre participera à la réunion du caucus national.





Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement



14 h 15 Le premier ministre participera à la période de questions.





Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement



15 h 15 Le premier ministre rencontrera la joueuse de tennis canadienne Victoria Mboko.





Note à l'intention des médias :

Prise d'images pool au début de la rencontre

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias