02 déc, 2025, 17:00 ET
OTTAWA, ON, le 2 déc. 2025 /CNW/ - Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
Région de la capitale nationale (Canada)
10 h 00
Le premier ministre participera à la réunion du caucus national.
Édifice de l'Ouest
Colline du Parlement
14 h 15
Le premier ministre participera à la période de questions.
Édifice de l'Ouest
Colline du Parlement
15 h 15
Le premier ministre rencontrera la joueuse de tennis canadienne Victoria Mboko.
Note à l'intention des médias :
