Le mercredi 3 décembre 2025 English

Cabinet du Premier ministre du Canada

02 déc, 2025, 17:00 ET

OTTAWA, ON, le 2 déc. 2025 /CNW/ - Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)

10 h 00

Le premier ministre participera à la réunion du caucus national.



Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement


14 h 15

Le premier ministre participera à la période de questions.



Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement


15 h 15

Le premier ministre rencontrera la joueuse de tennis canadienne Victoria Mboko.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre

 

