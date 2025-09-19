OTTAWA, ON, le 19 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a annoncé qu'il se rendra à New York, aux États-Unis d'Amérique, du 21 au 24 septembre 2025, afin de participer à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Dans un contexte mondial plus dangereux et divisé qu'auparavant, le Canada renforce ses partenariats internationaux afin d'accroître la prospérité et de trouver des solutions communes aux enjeux les plus urgents du monde. Au cours de sa visite, le premier ministre Carney discutera avec des dirigeants de gouvernements, des chefs d'entreprise et des représentants de la société civile afin de resserrer la coopération, de stimuler le progrès à l'égard de priorités communes et d'offrir de nouveaux débouchés économiques à la population canadienne.

À l'Assemblée générale des Nations Unies, le premier ministre rencontrera des dirigeants mondiaux pour faire progresser la paix, la sécurité et les droits de la personne. En réponse à la situation qui se dégrade au Moyen-Orient, il insistera sur l'urgent besoin de mettre fin aux souffrances des civils palestiniens, de libérer immédiatement tous les otages détenus par le Hamas et de garantir des progrès vers une paix juste et durable. Dans le cadre de cet engagement, le Canada prévoit de reconnaître formellement un État palestinien, une mesure qui dépendra des progrès réalisés pour concrétiser d'importants engagements en matière de réforme et qui sera mise en œuvre de concert avec plusieurs partenaires internationaux. De plus, le premier ministre discutera avec des partenaires étrangers des efforts nécessaires pour stabiliser la situation catastrophique qui prévaut en Haïti.

Le premier ministre réaffirmera le soutien indéfectible du Canada envers l'Ukraine face à la guerre d'agression de la Russie et soutiendra les efforts déployés pour arriver à une paix juste et durable qui reposerait sur des garanties de sécurité robustes. Le mois dernier à Kyiv, le Canada a annoncé l'allocation de 2 milliards de dollars en nouvelle aide militaire pour aider l'Ukraine à répondre à ses besoins urgents en matière de défense et à renforcer sa contre-offensive. En marge de l'Assemblée générale, le premier ministre Carney tiendra conjointement avec le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, une rencontre réunissant des dirigeants mondiaux et visant à mobiliser l'aide humanitaire internationale pour obtenir le retour immédiat et inconditionnel des enfants ukrainiens.

En sa qualité de président du G7, le premier ministre participera à un sommet des Nations Unies dont l'objectif sera de bâtir une économie mondiale durable, inclusive et résiliente. Lors de ce sommet, il affirmera l'engagement du Canada à renforcer le financement pour le développement et notre leadership dans la création d'une nouvelle architecture financière internationale.

En parallèle, la visite servira à faire progresser la mission du gouvernement visant à bâtir une économie canadienne forte qui délaisse sa dépendance envers un seul partenaire et accroît sa résilience face aux secousses mondiales, pour offrir la prospérité à la population canadienne. À New York, le premier ministre Carney s'efforcera de resserrer les partenariats diplomatiques du Canada, de diversifier nos marchés, de souligner l'importance cruciale de la concurrence climatique et d'ouvrir de nouvelles perspectives pour les travailleurs et les entreprises du Canada alors que nous bâtissons l'économie la plus forte du G7.

Citation

« Nous avons les ressources dont le monde a besoin et les valeurs auxquelles les autres aspirent. Dans ce moment charnière de l'histoire, le Canada dirige avec vigueur : en créant de nouvelles possibilités pour les travailleurs canadiens et en investissant dans la paix, la sécurité et des partenariats mondiaux fiables afin de bâtir un monde plus sûr, résilient et prospère pour tous. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

Faits saillants

Sous le thème « Mieux ensemble : 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits humains », l'Assemblée générale des Nations Unies de cette année coïncide avec le 80 e anniversaire de la fondation des Nations Unies.

anniversaire de la fondation des Nations Unies. Le Canada contribue activement aux Nations Unies depuis la création de celles-ci, notamment en tant que septième donateur en importance, avec une contribution approximative de plus de 2,2 milliards de dollars en 2023 à l'appui d'initiatives visant à faire progresser le développement durable, à promouvoir les droits de la personne et à préserver la paix et la sécurité dans le monde. Le Canada accueille également l'Organisation de l'aviation civile internationale, une institution spécialisée de l'ONU.

contribue activement aux Nations Unies depuis la création de celles-ci, notamment en tant que septième donateur en importance, avec une contribution approximative de plus de 2,2 milliards de dollars en 2023 à l'appui d'initiatives visant à faire progresser le développement durable, à promouvoir les droits de la personne et à préserver la paix et la sécurité dans le monde. accueille également l'Organisation de l'aviation civile internationale, une institution spécialisée de l'ONU. Le 30 juillet 2025, le premier ministre a annoncé l'intention du Canada de reconnaître l'État palestinien lors de la 80 e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, si l'Autorité palestinienne s'engage à mener des réformes essentielles, à tenir des élections générales en 2026 dans lesquelles le Hamas ne pourra jouer aucun rôle et de démilitariser l'État palestinien.

session de l'Assemblée générale des Nations Unies, si l'Autorité palestinienne s'engage à mener des réformes essentielles, à tenir des élections générales en 2026 dans lesquelles le Hamas ne pourra jouer aucun rôle et de démilitariser l'État palestinien. Depuis le début de l'invasion à grande échelle de l' Ukraine par la Russie en février 2022, le Canada a fourni une aide multiforme de près de 22 milliards de dollars à l' Ukraine . Cette aide comprend l'allocation récente de 2 milliards de dollars en nouvelle aide militaire, y compris des véhicules blindés, des drones et contre-drones, des munitions et d'autre matériel urgent.

par la Russie en février 2022, le Canada a fourni une aide multiforme de près de 22 milliards de dollars à l' . Cette aide comprend l'allocation récente de 2 milliards de dollars en nouvelle aide militaire, y compris des véhicules blindés, des drones et contre-drones, des munitions et d'autre matériel urgent. Le Canada copréside avec l' Ukraine la Coalition internationale pour le rapatriement des enfants ukrainiens, un groupe de 42 membres qui coordonne les efforts conjoints et la coopération entre l' Ukraine et les États partenaires pour résoudre le problème de la déportation illégale et du transfert forcé d'enfants ukrainiens par la Russie.

Liens connexes

