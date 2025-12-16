Invitation aux médias - Le député Steeve Lavoie annoncera un appui du gouvernement du Canada à une entreprise manufacturière de Québec English
Nouvelles fournies parDéveloppement économique Canada pour les régions du Québec
16 déc, 2025, 09:21 ET
QUÉBEC, le 16 déc. 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)
Steeve Lavoie, député de Beauport-Limoilou, convie les représentants des médias à la visite d'une entreprise qui conçoit et fabrique des structures innovantes pour l'installation de panneaux solaires.
Il profitera de l'occasion pour souligner une contribution financière de DEC à l'entreprise et sera disponible pour répondre aux questions des médias.
L'annonce de cette contribution financière sera faite au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC.
Date :
17 décembre 2025
Heure :
10 h
Nous demandons aux journalistes qui souhaitent assister à cette visite de confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 9 h, le 17 décembre 2025 : [email protected]. DEC utilisera les adresses courriel reçues pour l'envoi du communiqué de presse le jour de l'événement. Le lieu de la visite sera transmis aux représentants des médias qui auront confirmé leur présence.
SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec
Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Gabrielle Landry, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]
