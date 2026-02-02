OTTAWA, ON, le 2 févr. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a annoncé qu'Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, occupera également le poste de responsable ministérielle pour Jasper.

En 2024, le parc national de Jasper a été frappé par l'un des feux de forêt les plus dévastateurs de l'histoire du Canada. Depuis, le gouvernement fédéral a consacré plus de 383 millions de dollars au rétablissement de la ville, notamment pour accélérer les efforts de reconstruction, installer plus de 350 familles dans des logements provisoires, enlever les débris dans l'ensemble des lots touchés et faire avancer les travaux de construction, qui sont en cours sur plus de 80 propriétés

Bien que les progrès soient bien engagés, il reste encore beaucoup à faire pour remettre la ville sur pied, reconstruire les infrastructures essentielles et revitaliser l'économie locale. En tant que responsable ministérielle, la ministre Olszewski coordonnera les efforts fédéraux de rétablissement et de reconstruction. Elle travaillera en collaboration avec des partenaires provinciaux, municipaux et autochtones afin de faire avancer les projets et d'obtenir des résultats durables pour la communauté de Jasper.

Citations

« Les habitants de Jasper font preuve d'une résilience remarquable pour reconstruire leur vie, rebâtir leurs logements et relancer leurs entreprises. Le nouveau gouvernement du Canada s'est engagé à long terme pour la reconstruction, et la ministre Olszewski dirigera ces efforts pour veiller à ce que la ville de Jasper puisse se reconstruire et se rétablir pour les générations à venir. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« C'est un honneur pour moi d'assumer les fonctions de responsable ministérielle pour Jasper. Comme pour beaucoup d'Albertaines et d'Albertains, Jasper occupe une place particulière dans mon cœur et celui de ma famille. Je travaillerai avec tous les partenaires afin d'accélérer les progrès réalisés depuis les feux de forêt de 2024 et de veiller à ce que cette communauté extraordinaire se relève plus forte et plus dynamique que jamais. Je remercie le premier ministre pour sa confiance, et je veillerai à ce que notre nouveau gouvernement soit à la hauteur des attentes des habitants de Jasper. »

-- L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

Faits saillants

Les feux de forêt qui ont ravagé le parc national de Jasper en juillet 2024 ont été les plus importants à y avoir sévi depuis plus d'un siècle. Ils ont détruit près d'un tiers de la ville de Jasper et ont gravement affecté l'économie locale axée sur le tourisme.

Au cours des événements, plus de 3 000 employés de Parcs Canada et d'autres organismes du pays se sont mobilisés pour combattre les feux de forêt et aider les membres de la communauté à évacuer, puis à réintégrer la ville et le parc en toute sécurité.

Une partie importante du parc national de Jasper touchée par les feux de forêt de 2024 a rouvert, notamment un vaste réseau de sentiers, des aires de fréquentation diurne et des terrains de camping de l'avant-pays et de l'arrière-pays.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de Parcs Canada et d'autres partenaires fédéraux, a consacré plus de 383 millions de dollars à la reconstruction de Jasper, notamment pour :

Accélérer les efforts de reconstruction en rationalisant les processus pour optimiser l'efficacité des travaux.



Assurer un logement provisoire à plus de 350 familles de Jasper afin qu'elles puissent retourner dans leur communauté le plus rapidement possible.



Coordonner le déblaiement des décombres sur la totalité des lots touchés.



Poursuivre l'avancement des travaux, qui sont en cours sur plus de 80 propriétés.



Réintégrer plus de résidents dans des logements permanents.

