OTTAWA, ON, le 2 févr. 2026 /CNW/ - L'honorable Wayne Long, secrétaire d'État (Agence du revenu du Canada et Institutions financières), annoncera le renouvellement d'un soutien financier qui sera mis à la disposition des organismes communautaires qui aident les populations vulnérables canadiennes.

Le secrétaire d'État tiendra un point de presse et sera accompagné de députés locaux de la région de la capitale nationale.

Date : Le mardi 3 février 2026

Heure : Midi HE

Lieu : Le Centre de santé communautaire Pinecrest-Queensway, 1365, chemin Richmond, Ottawa (Ontario)

