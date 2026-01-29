OTTAWA, ON, le 29 janv. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, les premiers ministres du Canada, des provinces et des territoires se sont réunis à Ottawa, en Ontario, afin de réaffirmer leur engagement envers une approche unifiée d'Équipe Canada. Ils ont également poursuivi leurs efforts concertés visant à bâtir une économie canadienne plus forte, plus prospère et plus résiliente.

Les premiers ministres ont discuté de la situation géopolitique actuelle et ont réitéré l'engagement inébranlable du Canada envers la démocratie et la primauté du droit. Ils ont affirmé que le Canada est solidaire de ses alliés de l'OTAN. Les premiers ministres restent unis dans l'affirmation de la souveraineté du Canada, notamment dans l'Arctique. Ils ont convenu d'accélérer les investissements stratégiques dans le Nord canadien.

Les premiers ministres ont discuté des possibilités immédiates d'élargir les relations en matière de commerce et d'investissement avec les partenaires internationaux et ont fait le point sur leurs récentes missions commerciales internationales respectives. Le premier ministre du Canada a souligné qu'au cours des 6 derniers mois, les premiers ministres des provinces et territoires ont dirigé 20 missions commerciales dans le monde. Le gouvernement fédéral a signé douze accords commerciaux et de sécurité sur quatre continents qui catalyseront de nouveaux investissements massifs dans les industries canadiennes, ouvriront de nouveaux marchés et créeront des dizaines de milliers de nouveaux emplois bien rémunérés pour les Canadiens.

Les premiers ministres ont convenu de l'importance d'améliorer la compétitivité du Canada, d'attirer l'investissement étranger direct, d'augmenter la diversification des marchés pour doubler les exportations du Canada hors des États-Unis au cours de la prochaine décennie. Ils ont convenu d'accroître la coordination de leurs efforts internationaux alors qu'ils travaillent ensemble pour promouvoir de nouveaux investissements et faire croître l'économie canadienne. À cette fin, le premier ministre annonce le lancement d'un Carrefour de commerce d'Équipe Canada. Le Carrefour améliorera la coordination des efforts de diversification des marchés et aidera les provinces, les territoires et l'industrie à faire plus d'affaires à l'étranger et à attirer plus d'investissements au Canada.

Les premiers ministres ont également convenu de continuer à soutenir les secteurs canadiens touchés par les droits de douane, notamment le bois d'œuvre, l'acier, l'aluminium, l'automobile, les fruits de mer, le canola et le porc.

Le premier ministre a informé les premiers ministres des provinces et territoires des plans relatifs à l'examen conjoint à venir de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM). Le premier ministre a fait remarquer que le Canada a le meilleur accord commercial avec les États-Unis. Le gouvernement fédéral s'est engagé à continuer de travailler avec les premiers ministres tout au long du processus d'examen, y compris dans le cadre des réunions mensuelles pour tenir les provinces et les territoires informés.

Les premiers ministres ont salué les progrès réalisés pour faire avancer les grands projets d'intérêt national qui renforceront l'économie du Canada et favoriseront la prospérité partout au pays. Les premiers ministres ont convenu de continuer à travailler ensemble pour accélérer ces projets, réduire les formalités administratives et simplifier l'approbation des projets en se fondant sur le principe d'un projet, une évaluation. Ils ont réaffirmé leur engagement à l'égard de la réconciliation et leur devoir de consulter les peuples autochtones.

Afin de stimuler davantage la compétitivité du Canada et d'assurer la sécurité énergétique, les premiers ministres ont convenu de travailler activement à la construction et à la modernisation des réseaux électriques afin de les rendre plus durables, abordables et interconnectés, pour les Canadiens de toutes les régions - y compris dans le Nord, dans l'Arctique et dans les communautés autochtones éloignées. Le premier ministre a indiqué que le gouvernement fédéral publiera bientôt une nouvelle stratégie en matière d'électricité et les premiers ministres ont convenu de travailler ensemble à une approche pratique respectueuse des compétences de chaque gouvernement, afin d'accroître considérablement l'approvisionnement en électricité abordable tout en visant des réseaux électriques carboneutres d'ici 2050. Ils conviennent que le soutien financier fédéral doit reconnaître et prendre en compte les investissements antérieurs des provinces et territoires.

Les premiers ministres ont discuté de récentes réalisations visant à renforcer le commerce intérieur, comme l'Accord de reconnaissance mutuelle du Canada sur la vente de marchandises et un protocole d'entente sur le camionnage interprovincial pour assurer la circulation des marchandises canadiennes partout au pays.

S'appuyant sur la récente estimation du FMI selon laquelle l'élimination des obstacles au commerce intérieur au Canada permettra de réaliser des gains de 210 milliards de dollars en PIB au fil du temps, ils ont souligné qu'il est essentiel de poursuivre sur notre lancée pour bâtir une économie canadienne plus résiliente et rationalisée et libérer le plein potentiel économique du Canada. Le gouvernement fédéral consultera les provinces et les territoires lorsque celles-ci identifient des secteurs de la bureaucratie fédérale qui retardent les grands projets ou la croissance économique. À cette fin, ils ont souligné la nécessité de progresser dans l'élargissement de l'accord de reconnaissance mutuelle à d'autres secteurs d'ici la fin de 2026 et de faciliter la circulation interprovinciale dans les secteurs de l'habitation et de la construction.

Les premiers ministres ont convenu de travailler en collaboration pour harmoniser les pratiques et promouvoir une plus grande harmonisation en vue de l'approbation des nouveaux matériaux de construction et des maisons préfabriquées d'ici la fin de l'année. Ils ont également convenu de favoriser la mobilité de la main-d'œuvre pour les professions réglementées par les moyens suivants :

mettre en œuvre la reconnaissance des titres de compétences des personnes de métier partout au pays par l'utilisation de la vérification numérique d'ici le printemps 2027

accélérer les travaux visant à reconnaître les exigences prioritaires en matière de santé et de sécurité dans le secteur de la construction d'ici l'automne 2026.

Les premiers ministres ont également convenu de travailler en collaboration pour réduire les obstacles au commerce dans les domaines de l'alimentation, de l'agriculture et des boissons alcoolisées, ce qui contribuera à réduire le coût des aliments pour les Canadiens.

Les premiers ministres ont convenu de la nécessité fondamentale de protéger les Canadiens et d'assurer la sécurité des communautés et ont discuté des mesures récentes prises par leurs gouvernements respectifs pour renforcer les capacités d'application de la loi et des frontières, pour lutter contre les crimes financiers, tels que l'extorsion, et pour apporter des réformes corrélatives au système de justice pénale, qui renforceront les lois sur la libération sous caution et la détermination de la peine, lutteront contre les crimes haineux, protéger les victimes et les survivants d'actes criminels et réduire les délais judiciaires. Les premiers ministres des provinces et des territoires ont demandé au Parlement du Canada d'adopter rapidement la Loi sur la réforme de la mise en liberté sous caution et de la détermination de la peine (projet de loi C-14). Les premiers ministres ont reconnu les progrès réalisés dans la réalisation de ces priorités communes et ont demandé aux procureurs généraux et aux ministres responsables de la justice et de la sécurité publique de présenter à l'été 2026 un plan d'action concret qui apportera des améliorations réelles et visibles à la sécurité communautaire.

Les premiers ministres ont également réaffirmé leur engagement à se réunir régulièrement pour discuter des développements importants.

