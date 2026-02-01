OTTAWA, ON, le 1er févr. 2026 /CNW/ - « Aujourd'hui marque le début du 30e Mois de l'histoire des Noirs au Canada, sous le thème "Honorons l'excellence des personnes noires au fil des générations, des bâtisseurs du pays aux visionnaires". C'est une occasion de rendre hommage à la culture vibrante et à la résilience des Canadiens noirs.

Les Canadiens noirs apportent une contribution essentielle à la prospérité de notre pays, que ce soit en dirigeant des entreprises internationales sources d'investissements au Canada ou en créant des entreprises et des institutions locales dynamiques qui renforcent nos collectivités. Le nouveau gouvernement du Canada est résolu à éliminer les obstacles qui entravent l'entrepreneuriat au sein des communautés noires. À cette fin, en octobre 2025, nous avons consacré 189 millions de dollars au renouvellement du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, garantissant ainsi la continuité de l'accès au capital, aux ressources et au mentorat afin de permettre aux entreprises appartenant à des Noirs de démarrer leurs activités, de prendre de l'expansion et de créer des opportunités professionnelles bien rémunérées. Depuis son lancement, le programme a soutenu plus de 24 000 entrepreneurs noirs, ce qui a contribué à stimuler l'innovation et la croissance économique dans tout le Canada.

Tout en favorisant l'inclusion économique, nous renforçons également les communautés en éliminant les obstacles qui entravent l'accès aux soins de santé. Le nouveau gouvernement du Canada soutient les initiatives communautaires menées par des personnes noires qui favorisent la santé mentale et le bien-être dans les communautés noires.

Pour bâtir un Canada fort, il faut veiller à ce que chacun puisse contribuer à la réussite de notre pays et en bénéficier. En ce Mois de l'histoire des Noirs, nous affirmons notre responsabilité d'agir concrètement, de créer des opportunités et de bâtir un pays où le racisme n'a pas sa place. Ensemble, nous bâtissons un pays plus équitable et plus juste, un pays qui donne aux Canadiennes et aux Canadiens de la communauté noire les moyens d'en façonner l'avenir. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]