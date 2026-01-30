OTTAWA, ON, le 30 janv. 2026 /CNW/ - « Je me joins à toutes les Canadiennes et à tous les Canadiens pour pleurer la perte de Catherine O'Hara.

Née à Toronto, en Ontario, Catherine O'Hara était une actrice adorée du public qui a su captiver les spectateurs sur scène comme à l'écran. Au cours d'une carrière de plus de 50 ans, Catherine s'est taillé une place de choix dans le paysage humoristique canadien, que l'on pense à SCTV ou à Schitt's Creek.

Si son talent était reconnu partout dans le monde, les Canadiennes et les Canadiens seront toujours fiers de dire qu'elle était l'une des leurs. Elle a reçu plusieurs prix Écrans canadiens ainsi que le Prix du gouverneur général pour les arts du spectacle (réalisation artistique). En 2007, elle a été intronisée au Temple de la renommée du Canada et, en 2017, elle a été nommée officière de l'Ordre du Canada.

Au nom de tous les Canadiens et Canadiennes, j'offre mes plus sincères condoléances à sa famille, à ses amis ainsi qu'à tous ceux qui l'adoraient à l'écran. »

