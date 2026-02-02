OTTAWA, ON, le 2 févr. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) a lancé une campagne publicitaire nationale pour aider les Canadiens à gérer leur argent et à composer avec les défis financiers dans une économie complexe en évolution.

Ayant pour thème « Tirer le maximum de votre argent », la campagne met en avant des ressources pratiques et fiables pour aider les Canadiens à mieux gérer leur argent lors de la prise de décisions financières, notamment les outils suivants :

une calculatrice hypothécaire, pour comprendre le coût d'un nouveau prêt hypothécaire ou le coût rattaché au renouvellement d'un prêt existant;

un outil de comparaison de comptes, pour comparer le coût et les caractéristiques des comptes de chèques et d'épargne;

un planificateur budgétaire, pour créer un budget personnalisé en 3 étapes simples;

une calculatrice de paiements de carte de crédit, pour comparer différentes options de paiement afin de rembourser les soldes de vos cartes de crédit et les coûts connexes au fil du temps.

La campagne a également comme objectif de renseigner les Canadiens sur leurs droits et responsabilités lorsqu'ils font affaire avec des institutions financières sous réglementation fédérale. Par exemple, en cas de difficultés financières, le fait d'avoir rapidement une conversation franche avec vos institutions financières permet souvent de dégager des options qui donneront lieu à des résultats financiers plus positifs.

Tout au long de la campagne, qui se déroule jusqu'au 31 mars, l'ACFC dispensera des conseils et proposera des outils pour aider les Canadiens à dépenser de façon plus avisée, à épargner davantage et à renforcer leur résilience financière. Visitez Canada.ca/ sinformer-cest-payant pour en savoir plus.

Citation

« À l'ACFC, notre mission consiste à favoriser la confiance à l'égard du système financier du Canada en protégeant les consommateurs de produits et services financiers et en leur donnant les moyens de prendre des décisions éclairées. Nous savons que les Canadiens continuent de faire face à des pressions liées au coût de la vie qui ont une incidence sur leur bien-être financier, et cette campagne vise à fournir des outils pratiques et des ressources fiables pour les aider à relever ces défis. En soutenant les Canadiens et en les aidant à prendre des décisions financières éclairées, nous contribuons à la priorité du gouvernement du Canada de rendre la vie plus abordable. »

Shereen Benzvy Miller, commissaire, Agence de la consommation en matière financière du Canada

Faits en bref

L'ACFC protège les Canadiens en surveillant les entités financières sous réglementation fédérale, comme les banques, pour avoir l'assurance qu'elles se conforment aux lois fédérales, aux codes de conduite et aux engagements publics liés à la protection des consommateurs, et en renforçant la littératie financière des Canadiens.

L'établissement d'un budget est une stratégie importante à adopter lorsqu'il est question de gérer son argent. Une recherche récente de l'ACFC montre que les Canadiens n'ont pas besoin d'avoir des habitudes parfaites en ce qui a trait à l'établissement d'un budget pour bénéficier des avantages qui y sont associés - l'étape la plus importante est de passer à l'action, même à petite échelle.

Le Centre d'information aux consommateurs de l'ACFC fournit des conseils sur les options d'allègement hypothécaire proposées aux ménages qui ont du mal à faire leurs paiements, de l'information sur les droits des consommateurs faisant affaire avec des institutions financières sous réglementation fédérale, et plus encore.

