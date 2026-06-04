TORONTO, le 4 juin 2026 /CNW/ - Le monde évolue rapidement, marqué par une intensification de la concurrence économique, une accélération des changements technologiques et une course à l'échelle mondiale pour s'assurer de disposer des talents, des infrastructures et de l'innovation qui définiront l'avenir. L'intelligence artificielle (IA) est au cœur de cette transformation : elle bouleverse la façon dont les gens vivent et travaillent, dont les entreprises se font concurrence et dont les pays protègent leur souveraineté.

Le Canada dispose de talents de calibre mondial et d'un des secteurs numériques connaissant la croissance la plus rapide au sein du G7. Cependant, nous sommes parmi les pays les plus lents à adopter l'IA à grande échelle. Cet écart risque d'éroder la confiance de la population, de pousser les talents et les entreprises en démarrage à partir à l'étranger, et de laisser des éléments essentiels de notre écosystème de l'IA sous contrôle étranger. Comme le marché mondial de l'IA devrait atteindre 4 800 milliards de dollars américains d'ici 2033, le Canada a une occasion limitée, mais réelle, de veiller à ce que l'IA soit profitable à toutes les Canadiennes et tous les Canadiens en se servant de cette technologie pour créer de l'emploi, protéger la population et renforcer notre prospérité.

Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a lancé L'IA pour tous, la nouvelle stratégie nationale du Canada en matière d'IA. Au cours des cinq prochaines années, cette stratégie donnera lieu à de nouvelles lois, de nouveaux investissements et de nouveaux programmes menant à l'adoption responsable de l'IA, de manière à ce qu'elle soit véritablement au service de la population, en instaurant la confiance, en offrant davantage de possibilités et en renforçant le contrôle sur notre souveraineté.

La stratégie L'IA pour tous vise à générer une croissance économique de 200 milliards de dollars afin de créer 250 000 nouveaux emplois liés à l'IA au cours des cinq prochaines années et de faire passer de 12 % à 60 % le taux d'adoption de l'IA d'ici 2034. La stratégie fournira 90 000 emplois et possibilités de stages en milieu de travail liés à l'IA à de jeunes Canadiennes et Canadiens et augmentera la compétitivité de nos industries dans l'économie mondiale.

Les Canadiennes et les Canadiens doivent avoir l'assurance que l'IA est développée et déployée de manière sûre et transparente, et dans le respect de nos valeurs.

Élaborée au terme de vastes consultations nationales menées auprès de travailleurs, entrepreneurs, chercheurs, étudiants, acteurs de l'industrie et dirigeants communautaires, la stratégie canadienne L'IA pour tous repose sur trois principes directeurs : instaurer la confiance, créer des possibilités et renforcer la souveraineté canadienne.

Afin d'instaurer la confiance, nous comptons :

Protéger les Canadiens contre les risques et les méfaits liés à l'IA en modernisant les cadres législatifs pour l'ère numérique de manière à privilégier la confiance et la sécurité et à réduire les risques et les méfaits liés à l'IA. Nous comptons notamment : Renforcer les mesures de protection des renseignements personnels des Canadiennes et des Canadiens, y compris contre les pratiques nuisibles comme les hypertrucages et la tarification personnalisée, et instaurer un régime de sécurité en ligne pour mieux protéger les utilisateurs de réseaux sociaux et de robots conversationnels. Améliorer la transparence de l'IA, afin que la population canadienne soit mieux outillée pour l'utiliser de manière sûre et responsable, tout en élargissant les capacités de l'Institut canadien de la sécurité de l'IA pour qu'il puisse mener une évaluation transparente des modèles d'IA.

en modernisant les cadres législatifs pour l'ère numérique de manière à privilégier la confiance et la sécurité et à réduire les risques et les méfaits liés à l'IA. Nous comptons notamment : Renforcer nos partenariats multinationaux avec des alliés de confiance dans des domaines comme la recherche, les talents, la puissance de calcul et l'approvisionnement. Grâce à l'Alliance pour la souveraineté technologique récemment créée, nous attirerons les investissements étrangers, mettrons en valeur les talents canadiens à l'étranger et ouvrirons de nouveaux marchés aux entreprises canadiennes. Le Canada se servira de 12 partenariats internationaux déjà signés pour étendre l'industrie canadienne de l'IA, attirer des carrières qui s'accompagnent de bons salaires et faire progresser l'innovation.

dans des domaines comme la recherche, les talents, la puissance de calcul et l'approvisionnement.

Afin de créer des possibilités, nous comptons :

Établir l'Initiative nationale de formation à l'IA qui offrira de la formation de base en matière d'IA à toute la population canadienne . Dans le cadre de cette initiative, une formation à l'IA sera offerte à un million d'étudiants postsecondaires de premier cycle ainsi qu'à plus de 3 000 enseignants à l'aide de trousses pédagogiques sur l'IA à utiliser en classe. Cette formation gratuite et accessible comprendra des cours pratiques et des modules adaptés aux différents secteurs.

qui offrira de la formation de base en matière d'IA . Fournir un accès à des agents d'IA de confiance à chaque étudiant postsecondaire , qu'il étudie en arts, en commerce, dans le domaine de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM), en médecine ou dans d'autres domaines.

, qu'il étudie en arts, en commerce, dans le domaine de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM), en médecine ou dans d'autres domaines. Fournir jusqu'à 90 000 emplois et possibilités de stages en milieu de travail liés à l'IA aux jeunes Canadiennes et Canadiens pour les aider à acquérir de l'expérience et à réussir dans l'économie de l'IA.

Aider les petites et moyennes entreprises à adopter l'IA de manière à soutenir les travailleurs, à accroître la productivité et à stimuler la réalisation de percées dans des secteurs tels que la santé, l'énergie, les transports, l'agriculture, la fabrication, la robotique et les services gouvernementaux.

de manière à soutenir les travailleurs, à accroître la productivité et à stimuler la réalisation de percées dans des secteurs tels que la santé, l'énergie, les transports, l'agriculture, la fabrication, la robotique et les services gouvernementaux. Lancer le premier Programme de missions en IA , dont la mission phare dans le domaine de la santé consistera à accélérer l'adoption de l'IA dans le diagnostic, les soins aux patients et l'efficacité des systèmes, afin d'offrir de meilleurs soins plus rapidement aux Canadiennes et aux Canadiens, tout en renforçant l'écosystème canadien de l'innovation en sciences de la vie et en santé.

, dont la mission phare dans le domaine de la santé consistera à accélérer l'adoption de l'IA dans le diagnostic, les soins aux patients et l'efficacité des systèmes, afin d'offrir de meilleurs soins plus rapidement aux Canadiennes et aux Canadiens, tout en renforçant l'écosystème canadien de l'innovation en sciences de la vie et en santé. Offrir des possibilités de formation et de perfectionnement aux travailleurs, qu'ils soient à mi-chemin dans leur carrière ou des travailleurs de première ligne, pour qu'ils puissent s'adapter à l'économie de l'IA et accéder à de nouvelles occasions. Cette initiative comprend de la formation dirigée par l'employeur sur des compétences de perfectionnement liées à l'IA.

Afin de renforcer la souveraineté, nous comptons :

Bâtir les fondements d'une IA canadienne souveraine : la puissance de calcul, le nuage, la connectivité, les données et les talents, pour que les chercheurs, les entreprises et les institutions publiques du Canada puissent développer et adopter l'IA d'une manière dictée par le Canada.

la puissance de calcul, le nuage, la connectivité, les données et les talents, pour que les chercheurs, les entreprises et les institutions publiques du Canada puissent développer et adopter l'IA d'une manière dictée par le Canada. Développer un superordinateur à IA de calibre mondial et investir dans des infrastructures de puissance de calcul et infonuagiques souveraines. Nous miserons sur l'élaboration d'une infrastructure de calcul de haute performance durable et conforme aux engagements du Canada en matière d'utilisation accrue des énergies propres, de normes environnementales rigoureuses et de retombées concrètes pour les communautés locales.

et investir dans des infrastructures de puissance de calcul et infonuagiques souveraines. Nous miserons sur l'élaboration d'une infrastructure de calcul de haute performance durable et conforme aux engagements du Canada en matière d'utilisation accrue des énergies propres, de normes environnementales rigoureuses et de retombées concrètes pour les communautés locales. Soutenir les fleurons canadiens compétitifs à l'échelle mondiale en améliorant l'accès au capital de croissance, en faisant des marchés publics un client stratégique sûr et en aidant les entreprises canadiennes spécialisées dans l'IA à accéder à une puissance de calcul, à des ressources de commercialisation ainsi qu'à des mesures de protection de la propriété intellectuelle.

en améliorant l'accès au capital de croissance, en faisant des marchés publics un client stratégique sûr et en aidant les entreprises canadiennes spécialisées dans l'IA à accéder à une puissance de calcul, à des ressources de commercialisation ainsi qu'à des mesures de protection de la propriété intellectuelle. Élargir le bassin de talents canadiens en IA par le biais d'investissements dans le programme des chaires en IA de l'Institut canadien de recherche avancée (ICRA) et à des voies d'entrée accélérées pour les travailleurs hautement qualifiés par l'intermédiaire du Volet des talents mondiaux.

Grâce à la stratégie L'IA pour tous, l'innovation canadienne donnera lieu à des entreprises plus solides, à de meilleurs services publics, à des carrières accompagnées de bons salaires ainsi qu'à une sécurité et à une souveraineté économiques accrues. En protégeant les renseignements personnels et les données de notre population, en tirant parti des talents canadiens et en collaborant avec des partenaires de confiance, nous bâtirons une économie plus forte, plus sûre et plus souveraine. Nous bâtirons un avenir où les technologies sont développées et gérées de manière à bâtir un Canada fort pour tous.

Citations

« L'IA est parmi nous. La question est de savoir si elle permettra d'améliorer la vie de toute la population canadienne ou si elle ne profitera qu'à quelques-uns. L'IA peut réduire le temps d'attente à l'urgence et accroître la compétitivité d'une petite entreprise si elle est régie par les valeurs canadiennes et si elle a l'objectif clair d'améliorer la vie de toutes les Canadiennes et de tous les Canadiens. C'est pourquoi nous avons besoin d'une nouvelle stratégie ambitieuse : L'IA pour tous. Nous bâtirons la confiance pour que toute la population canadienne puisse se servir de cette technologie de manière sécuritaire et avec assurance. Une IA qui permet de bâtir un Canada fort pour tous : voilà notre mission. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« La nouvelle stratégie L'IA pour tous du Canada vise à mettre l'intelligence artificielle au service des Canadiennes et des Canadiens. Elle donnera aux gens la confiance nécessaire pour utiliser l'IA en toute sécurité, aidera les entreprises à l'adopter et garantira que plus de valeur soit créée ici même, au pays. C'est ainsi que nous protégerons la population, ferons croître notre économie, respecterons nos valeurs et offrirons de réels avantages dans la vie quotidienne. »

-- L'hon. Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

« L'économie mondiale se transforme rapidement, et notre gouvernement s'assure que l'industrie canadienne est bien placée pour soutenir la concurrence et en ressortir gagnante. La nouvelle stratégie d'IA de notre gouvernement favorisera une adoption responsable de l'IA et stimulera la productivité et l'investissement, tout en offrant de véritables retombées aux Canadiens et en protégeant notre souveraineté numérique. »

-- L'hon. Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« L'avenir du Canada en matière d'IA est propulsé par les travailleurs. Comme l'IA transformera l'avenir du travail, nous aidons les travailleurs à s'y adapter. Grâce à cette nouvelle stratégie, nous offrons aux travailleurs les outils dont ils ont besoin pour perfectionner leurs compétences et nous les aidons à saisir les nouvelles occasions qui leur seront présentées dans une économie de l'IA. »

-- L'hon. Patty Hajdu, ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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