Le jeudi 16 juillet 2026

Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
15 juil, 2026, 17:00 ET
OTTAWA, ON, le 15 juill. 2026 /CNW/ --
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
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Sud-ouest de l'Ontario
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11 h 00
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Le premier ministre visitera une usine de production de matériel de défense.
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Note à l'intention des médias :
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11 h 45
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Le premier ministre annoncera de nouvelles mesures visant à renforcer les capacités de défense du Canada.
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Notes à l'intention des médias :
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14 h 45
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Le premier ministre rencontrera des familles dans une garderie.
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Note à l'intention des médias :
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
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