Le jeudi 16 juillet 2026

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Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

15 juil, 2026, 17:00 ET

OTTAWA, ON, le 15 juill. 2026 /CNW/ --

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Sud-ouest de l'Ontario


11 h 00

Le premier ministre visitera une usine de production de matériel de défense.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

11 h 45

Le premier ministre annoncera de nouvelles mesures visant à renforcer les capacités de défense du Canada.



Notes à l'intention des médias :

  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.
  • Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 10 h 45.

14 h 45

Le premier ministre rencontrera des familles dans une garderie.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias

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