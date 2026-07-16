Le premier ministre Carney annonce la conclusion d'un partenariat historique avec General Dynamics Land Systems-Canada pour la production d'une nouvelle flotte de véhicules blindés de combat destinée aux Forces armées canadiennes

LONDON, ON, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- Dans un monde de plus en plus dangereux et divisé, le Canada assume pleinement la responsabilité de sa propre défense. À cette fin, le nouveau gouvernement du Canada réalise des investissements sans précédent dans les Forces armées canadiennes (FAC) : il a atteint l'objectif de 2 % fixé par l'OTAN en matière de dépenses militaires pour la première fois depuis la chute du mur de Berlin, il transforme le système d'approvisionnement de la défense et il a conclu plus de 20 partenariats dans les domaines de la défense et de la sécurité en l'espace d'une seule année.

Dans la foulée de cette démarche, le premier ministre Mark Carney a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un nouveau partenariat stratégique avec General Dynamics Land Systems-Canada (GDLS-Canada). Dans le cadre de ce partenariat, le gouvernement investira près de 2 milliards de dollars sur quatre ans dans la fabrication et la livraison de 190 nouveaux véhicules blindés de soutien au combat (VBSC), ce qui fera passer la flotte canadienne de 360 à 550 véhicules. Nos militaires auront ainsi accès à l'équipement dont ils ont besoin pour protéger la population canadienne et soutenir nos alliés.

Les nouveaux VBSC assureront la protection, la mobilité et la disponibilité opérationnelle des soldats dans les environnements les plus difficiles. Ils allient un blindage de pointe, conçu pour protéger leurs occupants contre les mines, les engins explosifs improvisés et les tirs ennemis, à une mobilité qui permet aux troupes de suivre le rythme des forces de première ligne. Les 190 véhicules supplémentaires annoncés aujourd'hui seront utilisés dans le cadre d'exercices d'entraînement dans les bases des FAC de tout le pays.

Chaque véhicule sera conçu par des ingénieurs canadiens, fabriqué à partir de matériaux canadiens et assemblé par des travailleurs canadiens dans l'usine de GDLS-Canada située à London, en Ontario. Ce partenariat devrait ainsi permettre de créer ou de préserver plus de 6 000 emplois bien rémunérés partout au Canada chaque année au cours des huit prochaines années. Pour mener à bien ces travaux, GDLS-Canada fait appel à plus de 600 fournisseurs canadiens, répartis dans plus de 100 communautés d'un bout à l'autre du pays : des métallurgistes d'InterPro à Regina, qui produisent l'acier utilisé dans les coques blindées, aux ingénieurs de Thales Canada à Saint-Laurent, qui mettent au point les systèmes d'imagerie thermique, en passant par les techniciens d'IMP Aerospace & Defence à Enfield, qui fabriquent des composantes spécialisées. Ce marché contribuera à renforcer notre chaîne d'approvisionnement souveraine et à générer des avantages durables pour des travailleurs et des communautés à l'échelle du pays.

GDLS-Canada est le premier partenaire stratégique du Canada au titre du nouveau Cadre de partenariat stratégique de la Stratégie industrielle de défense du Canada. Grâce à ce cadre, les entreprises canadiennes peuvent collaborer plus étroitement avec le gouvernement dans le but de renforcer les capacités souveraines - véhicules blindés, drones et brise-glaces - dont nos Forces armées ont besoin. Les entreprises sélectionnées en tant que partenaires stratégiques s'engagent à investir dans la recherche et le développement au Canada, à étendre les chaînes d'approvisionnement nationales et à embaucher de la main-d'œuvre canadienne. En contrepartie, le gouvernement fédéral jouera le rôle de client de référence, en accélérant les procédures d'approbation et en ouvrant la voie à de nouveaux marchés d'exportation.

Le gouvernement du Canada réalise les investissements importants qui sont nécessaires pour rebâtir et réarmer les FAC. Ce faisant, nous veillons à ce que ces investissements contribuent à renforcer nos chaînes d'approvisionnement souveraines et à générer des avantages concrets et durables pour les travailleurs canadiens et leurs communautés.

Citations

« Dans un monde devenu plus dangereux et divisé, le gouvernement du Canada veille à ce que les femmes et les hommes de nos Forces armées aient l'équipement dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. Dans le cadre de ce nouveau partenariat, GDLS-Canada concevra, fabriquera, livrera et entretiendra la prochaine génération de véhicules de combat blindés ici même, au Canada. Grâce à ce partenariat, l'industrie canadienne dispose désormais de la confiance nécessaire pour investir, innover et se développer, et nous pouvons conserver chez nous des emplois spécialisés et un savoir-faire durement acquis. C'est comme ça que nous bâtissons un Canada fort. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« Les partenariats stratégiques avec l'industrie canadienne sont essentiels pour que les Forces armées canadiennes aient les capacités nécessaires afin de défendre le Canada, aujourd'hui et à l'avenir. En collaborant avec des partenaires industriels de confiance, nous renforçons notre base industrielle de défense, soutenons des emplois hautement spécialisés et favorisons l'innovation permettant d'améliorer la sécurité et la souveraineté du Canada. General Dynamics Land Systems-Canada est un partenaire important des Forces armées canadiennes, et nous nous réjouissons à l'idée de consolider ce partenariat afin de fournir la prochaine génération de capacités militaires, tout en procurant des retombées économiques durables aux Canadiennes et aux Canadiens. »

-- L'hon. David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale

« Pendant que nous respectons notre engagement à réinvestir pour réarmer et rebâtir les Forces armées canadiennes, la Stratégie industrielle de défense et le Cadre de partenariat stratégique aident l'industrie canadienne à se développer, à innover et à créer de bons emplois. En tant que chef de file mondial dans le domaine des véhicules de combat blindés, le Canada est bien placé pour tirer parti de la demande croissante, et cet investissement contribuera à stimuler l'innovation, à attirer des investissements et à créer des emplois de grande qualité qui soutiennent une économie canadienne plus forte et plus résiliente. »

-- L'hon. Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« Le nouveau gouvernement du Canada prend des mesures décisives pour rebâtir notre capacité de défense et renforcer notre souveraineté. Grâce à ce partenariat stratégique avec General Dynamics Land Systems-Canada, nous plaçons les travailleurs canadiens, l'expertise canadienne et l'industrie canadienne au cœur de nos investissements en matière de défense. En choisissant de concevoir, de fabriquer et d'assurer la maintenance de véhicules blindés de combat ici même, au Canada, nous créons des emplois spécialisés, protégeons des chaînes d'approvisionnement essentielles et veillons à ce que nos Forces armées disposent du matériel nécessaire pour protéger la population canadienne. »

-- L'hon. Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

« La nouvelle approche du Canada à l'égard de l'approvisionnement en matière de défense permet de renforcer plus rapidement les capacités des Forces armées canadiennes et de consolider notre industrie de défense nationale. Le partenariat stratégique portant sur les véhicules blindés de combat représente un investissement dans la sécurité et l'économie du Canada. Grâce à l'Agence de l'investissement pour la défense et à la Stratégie industrielle de la défense, nous établissons des partenariats durables avec des entreprises canadiennes, ce qui nous permet d'accroître notre capacité industrielle, de promouvoir l'innovation et de veiller à ce que chaque investissement renforce à la fois notre sécurité nationale et notre économie. »

-- L'hon. Stephen Fuhr, secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense)

Faits saillants

Établie à London, en Ontario, la société GDLS-Canada emploie plus de 1 700 travailleurs qui conçoivent et construisent des VBSC de fabrication canadienne, et qui en assurent l'entretien. Depuis près de 50 ans, l'entreprise a livré plus de 2 000 véhicules aux FAC et plus de 9 000 véhicules aux alliés et partenaires du Canada.

Ce nouveau partenariat stratégique conclu avec GDLS-Canada établit un cadre à long terme pour le programme canadien de véhicules de combat blindés à roues, ce qui permettra d'assurer la livraison, le soutien, la modernisation et l'évolution de la flotte. Grâce à une approche davantage axée sur la collaboration entre le gouvernement et l'industrie, ce partenariat contribuera à simplifier l'approvisionnement, à réduire les risques, à accélérer la livraison et à garantir que le Canada puisse répondre plus rapidement à l'évolution des besoins opérationnels.

Les VBSC se déclinent en huit modèles : ambulance, poste de commandement, transport de troupes/fret, guerre électronique, maintenance et remise en état, équipe de réparation mobile, atelier mobile/fret et ingénierie. Tous ces modèles reposent sur la plateforme du véhicule blindé léger 6.0, ce qui permet de réduire les coûts de formation et d'entretien et de maintenir une plus grande partie de la flotte en service.

Les VBSC sont actuellement déployés au sein de la Brigade multinationale de l'OTAN dirigée par le Canada en Lettonie, dans le cadre de l'opération REASSURANCE. Le Canada a fait don de 89 de ces véhicules à l'Ukraine et s'est engagé, au Sommet de l'OTAN de 2026, à lui en fournir 35 autres, dans le cadre d'une aide militaire canadienne s'élevant à plus de 8,5 milliards de dollars.

Afin de permettre aux industries de la défense de se diversifier plus facilement et de maximiser les retombées offertes à l'économie canadienne, le gouvernement a mis en place l'Agence de l'investissement pour la défense et la Stratégie industrielle de défense : L'Agence de l'investissement pour la défense modernise les achats de défense du Canada en centralisant le savoir-faire, en réduisant les formalités administratives et en simplifiant les processus de prise de décision afin de soutenir la mise en œuvre de la Stratégie industrielle de défense du Canada et l'accélération des investissements en défense. La Stratégie industrielle de défense permet à l'industrie canadienne de tirer parti d'un investissement de 180 milliards de dollars dans les occasions d'approvisionnement en matière de défense et de 290 milliards de dollars dans les occasions d'investissement en capital liées à la défense au Canada au cours des 10 prochaines années.

La Politique des retombées industrielles et technologiques du Canada s'appliquera aux marchés conclus dans le cadre de ce partenariat stratégique, ce qui permettra à l'industrie canadienne, notamment aux petites et moyennes entreprises, de s'intégrer dans les chaînes d'approvisionnement concernées, grâce à des investissements en recherche et développement et en formation correspondant aux capacités souveraines définies dans la Stratégie industrielle de défense.

Liens connexes

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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