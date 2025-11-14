MONTRÉAL, le 14 nov. 2025 /CNW/ - Les changements qui touchent le système commercial mondial créent de grandes perturbations et de l'incertitude chez les Canadiens et les Canadiennes. La mission du nouveau gouvernement du Canada consiste à mobiliser des investissements de l'ordre de 1 000 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années. Ainsi, nous pourrons nous donner plus que ce qu'aucun gouvernement étranger ne pourra nous enlever. Avant tout, nous chercherons à bâtir de nouvelles infrastructures locales et des communautés plus fortes.

Le premier ministre Mark Carney s'est rendu à Montréal aujourd'hui pour marquer le début de la prochaine phase du Réseau express métropolitain (REM). Le nouveau tronçon de 30 kilomètres du REM s'étend du centre-ville de Montréal jusqu'à Deux-Montagnes et comprend 14 stations supplémentaires. Le REM compte maintenant 19 stations au total et mesure près de 50 kilomètres. Ce réseau entièrement électrique relie désormais la Rive-Nord et la Rive-Sud au centre-ville de Montréal et comprend des stations dans l'ouest de l'île de Montréal.

Le REM est le plus grand projet de transport en commun entrepris au Québec depuis un demi-siècle. Une fois achevé, le réseau s'étendra sur 67 kilomètres et comptera 26 stations, notamment du centre-ville de Montréal à l'aéroport international. Il pourra accueillir jusqu'à 170 000 usagers par jour, en plus de contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 100 000 tonnes par an, soit l'équivalent de 30 000 voitures en moins sur les routes chaque jour, et de permettre aux usagers de se rendre de l'aéroport au centre-ville en train en seulement 25 minutes.

Le projet génère également des retombées économiques importantes pour la région du Grand Montréal, notamment 34 000 emplois pendant la phase de construction, 1 000 emplois permanents et plus de 2 milliards de dollars en salaires une fois le réseau pleinement opérationnel.

Le réseau continue de s'étendre. Des tronçons supplémentaires vers Anse-à-l'Orme et l'aéroport international Montréal-Trudeau devraient être mis en service au printemps 2026 et en 2027 respectivement. En juillet 2025, la Banque de l'infrastructure du Canada a annoncé l'octroi d'un prêt de 1 milliard de dollars à Aéroports de Montréal pour la construction d'un nouveau bâtiment qui reliera directement le terminal de l'aéroport au REM. Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre de la plus grande transformation des infrastructures de l'histoire de l'aéroport, permettra d'augmenter la capacité, d'améliorer le service et d'enrichir l'expérience des passagers.

Des projets comme le REM et la transformation de l'aéroport de Montréal témoignent de la volonté du Canada de bâtir ce dont nous avons besoin, au rythme et à l'échelle qu'exige la conjoncture actuelle, en investissant dans les infrastructures, les industries et les travailleurs qui stimulent la croissance et la productivité et contribuent à bâtir un Canada fort.

« Le REM est un projet d'infrastructure de calibre mondial permettant de relier les différents secteurs de Montréal, de créer des milliers d'emplois bien payés et d'établir des partenariats novateurs entre les secteurs public et privé. Le REM, le plus vaste projet de transport en commun au Québec en un demi-siècle, témoigne de notre ambition de réaliser de grandes choses de manière audacieuse, et de bâtir un Québec fort pour avoir un Canada fort. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« Les progrès réalisés dans le cadre de la prochaine phase du REM témoignent de notre capacité de bâtir des communautés solides. Grâce à ce projet, nous contribuons au développement de la Ville de Montréal, ce qui lui permettra de répondre à la demande future, tout en bâtissant des communautés plus fortes et mieux reliées. Cette infrastructure modernisée contribue au bon fonctionnement des entreprises, aide les gens à se rendre plus facilement à leur lieu de travail et favorise la création de nouveaux emplois. »

-- L'hon. Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Le projet du REM, plus précisément la ligne qui le relie à l'aéroport international Montréal-Trudeau, va changer la façon dont les gens se déplacent à Montréal et dans ses environs. Cette liaison va réduire les embouteillages et renforcer notre économie. Elle va également faciliter les déplacements et les rendre plus rapides et plus durables pour tout le monde, des navetteurs aux visiteurs du monde entier. »

-- L'hon. Steven MacKinnon, ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes

« La mise en service du tronçon Deux-Montagnes du REM est une excellente nouvelle pour les citoyens et les entreprises du Grand Montréal. Elle permettra des déplacements plus rapides et plus écologiques, améliorant ainsi la qualité de vie et la mobilité quotidienne, tout en favorisant un développement urbain durable. Elle contribuera également à la croissance économique du Grand Montréal, en soutenant le développement de secteurs stratégiques, notamment en reliant les employeurs et les travailleurs d'une rive à l'autre. »

-- L'hon. Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

Le Réseau express métropolitain (REM) est le fruit d'un vaste partenariat entre le gouvernement du Canada par l'intermédiaire de la Banque de l'infrastructure du Canada (BIC), CDPQ Infra, REM inc., le gouvernement du Québec, Aéroports de Montréal et Hydro-Québec.

Le gouvernement du Canada a investi 1,28 milliard de dollars dans le REM, et une autre somme de 400 millions de dollars pour relier directement le terminal de l'aéroport au réseau, afin que les résidents et les visiteurs de Montréal puissent se rendre du centre-ville à l'aéroport en train en seulement 25 minutes. L'ouverture de cette station est prévue pour 2027.

En juillet 2025, la BIC a annoncé l'octroi d'un prêt d'un milliard de dollars à Aéroports de Montréal pour faire progresser la plus grande transformation des infrastructures de l'histoire de l'aéroport international Montréal-Trudeau.

Le gouvernement fédéral appuie toute une série d'autres projets transformateurs dans la région du Grand Montréal :

Train à grande vitesse Alto : Il s'agit du premier train à grande vitesse du Canada, qui s'étend sur environ 1 000 km entre Toronto, Montréal et Québec. Ce train peut atteindre une vitesse maximale de 300 km/heure, ce qui permettra de réduire de moitié la durée des trajets, en plus de relier près de la moitié de la population canadienne. Ce projet pourrait créer 51 000 emplois pendant la phase de construction, injecter jusqu'à 35 milliards de dollars dans notre PIB et réduire de 25 millions de tonnes les émissions.



Projet de terminal à conteneurs de Contrecœur, à Contrecœur : Ce projet a été soumis à l'examen du Bureau des grands projets en septembre. Il permettra d'augmenter la capacité du port de Montréal d'environ 60 %, afin de doter l'Est du Canada des infrastructures commerciales nécessaires pour assurer la circulation des marchandises, répondre à la demande croissante et diversifier les routes commerciales. Ce projet permettra de créer 5 000 emplois pendant la phase de construction et 1 000 emplois permanents pendant l'exploitation, générant jusqu'à 140 millions de dollars par an en valeur commerciale ajoutée dans tout le Canada.



Dans le cadre du Budget 2025, le gouvernement a annoncé un soutien au nouveau Centre sportif de Montréal-Nord par l'intermédiaire du Fonds pour bâtir des collectivités fortes. Ce soutien s'inscrit dans le cadre du plan du gouvernement visant à moderniser et à développer les infrastructures communautaires d'un bout à l'autre du pays. Ce nouveau complexe sportif offrira aux résidents des espaces modernes pour s'entraîner et nager, améliorera l'accès aux loisirs pour les jeunes et les familles, et renforcera les infrastructures dans un quartier en pleine croissance.

