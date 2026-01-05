GATINEAU, QC, le 5 janv. 2026 /CNW/ - Tous les travailleurs méritent d'avoir les mêmes chances de réussir et de se voir offrir un milieu de travail sécuritaire. Pourtant, beaucoup d'entre eux - notamment des femmes, des Autochtones, des personnes en situation de handicap et des membres des minorités visibles - continuent de se heurter à des obstacles à l'équité et d'être victimes du harcèlement et de la violence au travail.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a lancé des appels de propositions visant à appuyer des projets novateurs qui contribueront à créer des milieux de travail plus sécuritaires, plus inclusifs et plus équitables dans les secteurs privés sous réglementation fédérale. Ces projets auront principalement pour but d'améliorer la culture en milieu de travail, de prévenir le harcèlement et la violence et d'éliminer les obstacles systémiques afin que les travailleurs puissent réaliser leur plein potentiel.

Deux appels de propositions sont menés conjointement par le Programme du travail d'Emploi et Développement social Canada (EDSC) et par Impact Canada du Bureau du Conseil privé. Le financement sera octroyé dans le cadre de deux volets de financement existants, c'est-à-dire le programme Possibilités en milieu de travail : Éliminer les obstacles à l'équité (PMTEOE) et le Fonds pour la prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail (FPHVMT). Les projets de PMTEOE visent à améliorer la représentation des groupes désignés ainsi que la compréhension des obstacles à l'équité propres à chaque secteur et à élaborer de nouveaux outils et guides d'inclusion adaptés aux besoins du secteur. Les projets du FPHVMT ont pour but de créer des milieux de travail plus sûrs et plus sains en élaborant conjointement des outils et des ressources propres au secteur liés à la prévention du harcèlement et de la violence.

Les bénéficiaires du financement recevront une aide pour élaborer, mettre en œuvre et faire progresser leurs projets, ainsi que pour en suivre et en mesurer les résultats. Ils devront montrer la valeur créée à l'aide du financement reçu et faire en sorte que leurs projets finaux soient accessibles au public afin que les travailleurs et les milieux de travail de partout au Canada puissent en bénéficier.

EDSC fournira jusqu'à 16,5 millions de dollars au total pour financer les nouveaux projets dans le cadre des deux volets. Les candidats sélectionnés recevront jusqu'à 500 000 $ chacun par année pour leurs projets pouvant durer jusqu'à trois ans, à compter de juin 2026. Les parties intéressées devraient consulter le guide du candidat pour le PMTEOE et le FPHVMT avant de soumettre leurs propositions de projet au plus tard le 13 février 2026.

Citations

« Créer un Canada plus fort, plus inclusif et libre d'obstacles n'est pas uniquement la bonne chose à faire, c'est aussi veiller à ce que chaque travailleur atteigne son plein potentiel. Dans le cadre de nos partenariats avec Impact Canada, nous nous assurons que personne n'est laissé pour compte. Bâtir un Canada fort, ça commence par les choix que nous faisons et les gestes que nous posons dans nos propres collectivités. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

« Si vous avez des idées pour créer des milieux de travail inclusifs et empreints de respect, c'est l'occasion pour vous de changer les milieux de travail au Canada. La création de partenariats par l'intermédiaire de ces projets constitue la force de cette initiative, parce que les changements efficaces et durables sont ceux qui découlent du partage des précieuses connaissances et expériences, et des leçons apprises. »

- Le secrétaire d'État (Travail), l'honorable John Zerucelli

Faits en bref

Impact Canada, créé en 2017 au sein du Bureau du Conseil privé, conçoit des solutions axées sur les résultats dans le cadre d'un processus en cinq étapes (Comprendre, Concevoir, Mettre à l'essai, Mettre en œuvre, Évaluer) qui oriente l'élaboration et la mise en œuvre des programmes en vue de l'atteinte des résultats souhaités. Impact Canada collaborera avec le Programme du travail afin de procéder à l'examen de la conception, de l'évaluation et de la prestation actuelles des programmes PMTEOE et FPHVMT en fonction des conclusions de l'initiative pilote.

Deux comités d'examen composés de membres recrutés à l'externe seront créés au cours des prochaines semaines afin d'évaluer les propositions de projet et de formuler des recommandations concernant le financement à l'intention de la ministre de l'Emploi et des Familles d'ici le printemps 2026. Ces deux comités seront formés d'experts en la matière volontaires issus des secteurs public et privé ainsi que d'intervenants.

Les candidats admissibles au programme PMTEOE comprennent les associations d'employeurs (syndiquées et non syndiquées), les organisations non gouvernementales et sans but lucratif, les organismes du secteur privé, les établissements d'enseignement et les particuliers constitués en société (ou disposés à se constituer en société).

Les candidats admissibles au FPHVMT comprennent les organismes sans but lucratif, les entreprises du secteur privé sous réglementation fédérale, les organisations autochtones (y compris les conseils de bande, les conseils tribaux et les entités qui bénéficient de l'autonomie gouvernementale), les syndicats et les particuliers constitués en société (ou disposés à se constituer en société).

Liens connexes

Document d'information : Possibilités en milieu de travail : Éliminer les obstacles à l'équité - Projets en cours

Document d'information : Fonds pour la prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail

Suivez-nous sur X

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources : Pour les demandes des médias, veuillez communiquer avec : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]