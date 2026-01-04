Le lundi 5 janvier 2026 English

04 janv, 2026, 17:27 ET

OTTAWA, ON, le 4 janv. 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.

Région de la capitale nationale (Canada)


8 h 00             

Le premier ministre partira pour Paris, en France.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

Paris (France)


21 h 00           

Le premier ministre arrivera à Paris, en France.



Fermé aux médias

