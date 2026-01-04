Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
04 janv, 2026, 17:27 ET
OTTAWA, ON, le 4 janv. 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.
|
Région de la capitale nationale (Canada)
|
8 h 00
|
Le premier ministre partira pour Paris, en France.
|
Note à l'intention des médias :
|
|
Paris (France)
|
21 h 00
|
Le premier ministre arrivera à Paris, en France.
|
Fermé aux médias
