Paris (France)



13 h 15 Le premier ministre rencontrera le secrétaire général de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, Mark Rutte.





Note à l'intention des médias :

• Prise d'images pool au début de la rencontre



14 h 00 Le premier ministre rencontrera la première ministre du Danemark, Mette Frederiksen.





Note à l'intention des médias :

• Prise d'images pool au début de la rencontre



14 h 45 Le premier ministre arrivera au Palais de l'Élysée, où il sera accueilli par le président de la France, Emmanuel Macron.





Note à l'intention des médias :

• Couverture libre pour les représentants des médias accrédités



14 h 50 Le premier ministre participera à la photo de famille officielle de la Coalition des volontaires.





Note à l'intention des médias :

• Prise d'images pool



15 h 00 Le premier ministre participera à la réunion de la Coalition des volontaires.





Fermé aux médias



18 h 30 Le premier ministre rencontrera le président de la Finlande, Alexander Stubb.





Note à l'intention des médias :

• Prise d'images pool au début de la rencontre



20 h 00 Le premier ministre partira pour Ottawa, au Canada.





Fermé aux médias



Ottawa (Canada)



22 h 30 Le premier ministre arrivera à Ottawa, au Canada.





Fermé aux médias

