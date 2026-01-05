Le mardi 6 janvier 2026 English

OTTAWA, ON, le 5 janv. 2026 /CNW/ - Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.

Paris (France)


13 h 15

Le premier ministre rencontrera le secrétaire général de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, Mark Rutte.



Note à l'intention des médias :

•  Prise d'images pool au début de la rencontre


14 h 00

Le premier ministre rencontrera la première ministre du Danemark, Mette Frederiksen.



Note à l'intention des médias :

•  Prise d'images pool au début de la rencontre


14 h 45

Le premier ministre arrivera au Palais de l'Élysée, où il sera accueilli par le président de la France, Emmanuel Macron.



Note à l'intention des médias :

•  Couverture libre pour les représentants des médias accrédités


14 h 50

Le premier ministre participera à la photo de famille officielle de la Coalition des volontaires.



Note à l'intention des médias :

•  Prise d'images pool


15 h 00

Le premier ministre participera à la réunion de la Coalition des volontaires.



Fermé aux médias


18 h 30

Le premier ministre rencontrera le président de la Finlande, Alexander Stubb.



Note à l'intention des médias :

•  Prise d'images pool au début de la rencontre


20 h 00

Le premier ministre partira pour Ottawa, au Canada.



Fermé aux médias


Ottawa (Canada)


22 h 30

Le premier ministre arrivera à Ottawa, au Canada.



Fermé aux médias

