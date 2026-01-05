Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
05 janv, 2026, 13:11 ET
OTTAWA, ON, le 5 janv. 2026 /CNW/ - Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.
|
Paris (France)
|
13 h 15
|
Le premier ministre rencontrera le secrétaire général de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, Mark Rutte.
|
Note à l'intention des médias :
|
• Prise d'images pool au début de la rencontre
|
14 h 00
|
Le premier ministre rencontrera la première ministre du Danemark, Mette Frederiksen.
|
Note à l'intention des médias :
|
• Prise d'images pool au début de la rencontre
|
14 h 45
|
Le premier ministre arrivera au Palais de l'Élysée, où il sera accueilli par le président de la France, Emmanuel Macron.
|
Note à l'intention des médias :
|
• Couverture libre pour les représentants des médias accrédités
|
14 h 50
|
Le premier ministre participera à la photo de famille officielle de la Coalition des volontaires.
|
Note à l'intention des médias :
|
• Prise d'images pool
|
15 h 00
|
Le premier ministre participera à la réunion de la Coalition des volontaires.
|
Fermé aux médias
|
18 h 30
|
Le premier ministre rencontrera le président de la Finlande, Alexander Stubb.
|
Note à l'intention des médias :
|
• Prise d'images pool au début de la rencontre
|
20 h 00
|
Le premier ministre partira pour Ottawa, au Canada.
|
Fermé aux médias
|
Ottawa (Canada)
|
22 h 30
|
Le premier ministre arrivera à Ottawa, au Canada.
|
Fermé aux médias
