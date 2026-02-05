VAUGHAN, ON, le 5 févr. 2026 /CNW/ - Le monde évolue rapidement, ce qui redéfinit en profondeur les relations commerciales et laisse les économies, les entreprises et les travailleurs dans un climat d'incertitude. Le secteur canadien de l'automobile est en première ligne de ce changement, puisque plus de 90 % des véhicules fabriqués au Canada et 60 % des pièces d'automobile fabriquées ici sont actuellement exportés vers les États-Unis.

Le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler - c'est pourquoi nous élaborons une nouvelle stratégie industrielle. Nous transformons notre économie, pour passer d'une économie qui dépendait d'un seul partenaire commercial, à une économie plus résiliente aux chocs mondiaux. Une économie plus forte, plus durable et plus indépendante, fondée sur les bases solides des industries canadiennes et soutenue par divers partenaires commerciaux internationaux. Parallèlement, le gouvernement lance une stratégie nationale d'électrification pour tirer parti de notre avantage énergétique afin de fournir une énergie propre, abordable et fiable aux Canadiens.

Ces changements offrent une occasion unique de transformer l'industrie automobile canadienne. À cette fin, le gouvernement lance une nouvelle stratégie automobile qui récompense la production de véhicules fabriqués au Canada et exploite nos capacités de classe mondiale en matière d'intelligence artificielle ainsi que notre expertise en matière de technologie pour fabriquer les voitures de demain. C'est une stratégie qui positionne le Canada pour devenir un chef de file mondial dans la production de véhicules électriques (VE).

Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a annoncé les nouvelles mesures suivantes :

1. Afin d'accélérer les investissements dans le secteur canadien de la fabrication d'automobiles, le nouveau gouvernement du Canada va :

Allouer 3 milliards de dollars provenant du Fonds de réponse stratégique et jusqu'à 100 millions de dollars provenant de l'Initiative régionale de réponse tarifaire pour aider l'industrie automobile à s'adapter, à croître et à se diversifier vers de nouveaux marchés.

Tirer parti de la Superdéduction à la productivité et de la réduction des taux d'imposition des sociétés pour les fabricants de technologies à émission zéro afin d'encourager les investissements dans les technologies propres et les VE.

2. Afin de rationaliser les politiques de réduction des émissions en se concentrant sur les résultats qui comptent pour les Canadiennes et les Canadiens, le nouveau gouvernement du Canada va :

Mettre en place des normes plus strictes en matière d'émissions de gaz à effet de serre qui placeront le Canada en voie d'atteindre l'objectif de 75 % de ventes de VE d'ici 2035 et de 90 % d'ici 2040, réduisant ainsi notre empreinte carbone et assurant le leadership mondial du Canada dans le domaine des énergies propres.

qui placeront le Canada en voie d'atteindre l'objectif de 75 % de ventes de VE d'ici 2035 et de 90 % d'ici 2040, réduisant ainsi notre empreinte carbone et assurant le leadership mondial du Canada dans le domaine des énergies propres. Ces normes d'émissions plus strictes permettront au gouvernement du Canada d'abroger la Norme sur la disponibilité des véhicules électriques. Ainsi, les constructeurs pourront utiliser un large éventail de technologies pour se conformer aux normes et répondre aux préférences des consommateurs à court terme, tout en favorisant l'adoption des VE au fil du temps.

3. Afin de renforcer la demande au pays en rendant les VE plus abordables et plus fiables pour les Canadiennes et les Canadiens, le nouveau gouvernement du Canada va :

Lancer un programme de cinq ans pour des VE abordables visant à réduire le coût des VE pour les Canadiennes et les Canadiens et à renforcer le marché national de consommation. o Le nouveau programme de 2,3 milliards de dollars offrira aux particuliers et aux entreprises des incitations à l'achat ou à la location pouvant atteindre 5 000 $ pour les VE à batterie et à pile à combustible, et jusqu'à 2 500 $ pour les véhicules hybrides rechargeables (VEHR) d'une valeur finale de transaction maximale de 50 000 $ sur les voitures fabriquées par des pays avec lesquels le Canada a conclu des accords de libre-échange. Afin de soutenir l'industrie automobile canadienne, ce plafond de 50 000 $ ne s'appliquera pas aux VE et VEHR fabriqués au Canada.

visant à réduire le coût des VE pour les Canadiennes et les Canadiens et à renforcer le marché national de consommation. Développer notre réseau national de bornes de recharge des VE à l'aide d'un investissement de 1,5 milliard de dollars par le biais de l'Initiative d'infrastructures de recharge et de ravitaillement en hydrogène, afin de faciliter et de simplifier la recharge des VE pour les conducteurs de tout le pays.

4. Afin d'établir un régime commercial complet qui renforce la compétitivité du secteur de l'automobile, le nouveau gouvernement du Canada va :

Renforcer le cadre canadien de remise pour l'industrie automobile afin de récompenser les entreprises qui produisent et investissent au Canada.

afin de récompenser les entreprises qui produisent et investissent au Canada. Maintenir les droits de douane compensatoires sur les importations automobiles en provenance des États-Unis afin de garantir aux constructeurs automobiles canadiens des conditions équitables sur le marché national.

afin de garantir aux constructeurs automobiles canadiens des conditions équitables sur le marché national. Le Canada a récemment approfondi son partenariat stratégique avec la République de Corée en signant un protocole d'entente visant à renforcer la collaboration industrielle Canada-Corée en matière de mobilité du futur. Cette initiative s'appuie sur d'autres protocoles d'entente que le Canada a signés avec des constructeurs automobiles mondiaux afin de promouvoir la coopération.

Le Canada a également conclu un nouveau partenariat stratégique avec la Chine, un chef de file mondial de la fabrication de VE, afin de diversifier davantage les échanges commerciaux et de stimuler de nouveaux investissements dans le secteur automobile. Le partenariat récemment annoncé vise à favoriser de nouveaux investissements de coentreprises chinoises au Canada et à permettre l'importation d'un volume fixe de VE chinois sur le marché canadien.

5. Afin de protéger les travailleurs et les entreprises du secteur canadien de l'automobile contre les pressions immédiates tout en les aidant à faire la transition vers l'avenir, le nouveau gouvernement du Canada va :

Fournir un soutien aux employés grâce à une nouvelle subvention au travail partagé afin d'éviter les licenciements et de favoriser le maintien en poste des travailleurs, pour permettre aux entreprises de préparer l'avenir.

afin d'éviter les licenciements et de favoriser le maintien en poste des travailleurs, pour permettre aux entreprises de préparer l'avenir. Établir une nouvelle alliance entre les partenaires industriels, syndicaux et de formation afin de remédier aux goulets d'étranglement et de stimuler les investissements privés.

industriels, syndicaux et de formation afin de remédier aux goulets d'étranglement et de stimuler les investissements privés. Offrir une assistance à l'emploi et un soutien à la formation professionnelle pour jusqu'à 66 000 travailleurs au Canada, notamment des travailleurs déplacés du secteur de l'automobile, grâce à un investissement de 570 millions de dollars.

Le nouveau gouvernement du Canada tirera parti de nos nouveaux accords commerciaux, ainsi que des accords existants, notamment de notre récent accord avec la Chine sur les VE, pour catalyser de nouveaux investissements massifs dans le secteur, diversifier les marchés d'exportation automobiles du Canada et positionner le Canada comme un chef de file mondial dans le domaine des VE. Les travailleurs et les industries du Canada disposent des moyens nécessaires pour saisir cette occasion, et notre gouvernement réalise des investissements générationnels dans les minéraux critiques, notamment ceux qui sont essentiels à la fabrication des batteries, afin de garantir notre place dans les chaînes d'approvisionnement les plus importantes au monde.

Les choix que nous faisons maintenant façonneront l'industrie canadienne de l'automobile pour les décennies à venir. En protégeant cette industrie et en incitant les constructeurs automobiles à produire ici, nous pouvons transformer les travailleurs et les entreprises du Canada afin qu'ils soient compétitifs et gagnants dans ce nouvel environnement mondial.

Les mesures annoncées aujourd'hui s'appuient sur des initiatives déjà annoncées visant à transformer des industries stratégiques canadiennes, dont celles de l'acier et du bois d'œuvre. Ensemble, elles forment une stratégie industrielle ambitieuse qui permettra de bâtir une économie canadienne plus forte, plus résiliente et plus indépendante, et de faire en sorte que les travailleurs et les industries puissent faire la transition vers cet avenir et saisir les occasions qui s'y présentent.

« Le nouveau gouvernement du Canada est en train de transformer fondamentalement notre économie - la faisant passer d'une économie dépendante d'un seul partenaire commercial à une économie plus forte, plus indépendante et plus résistante aux chocs mondiaux. Nous prenons des décisions stratégiques et faisons des investissements générationnels afin de bâtir un secteur canadien de l'automobile solide, dans lequel les travailleurs canadiens construiront les voitures de demain. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« Le Canada est très actif dans le secteur de l'automobile et compte des constructeurs de véhicules de calibre mondial. Nous disposons de technologies de pointe, de talents de classe mondiale et des ressources nécessaires pour que l'industrie automobile canadienne puisse se mesurer à la concurrence mondiale. La nouvelle stratégie de notre gouvernement pour le secteur de l'automobile permettra non seulement au Canada de participer à l'avenir du secteur, mais aussi de construire les meilleurs véhicules au monde, et ce, pour le monde entier. »

-- L'hon. Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« Le soutien apporté à notre industrie de l'automobile pour lui permettre d'être concurrentielle et de prospérer dans une économie mondiale en rapide évolution est dans l'intérêt de l'ensemble de la population canadienne. En resserrant les normes relatives aux émissions de gaz à effet de serre et en soutenant les travailleurs canadiens dans la construction de véhicules plus propres et efficaces, nous réduisons la pollution à la source, tout en répondant à la demande mondiale croissante en matière de VE. La stratégie canadienne pour le secteur de l'automobile permettra de réduire les émissions en accélérant la transition vers des véhicules à faibles émissions ou carboneutres, en attirant des investissements dans une économie propre et en réduisant les coûts pour les conducteurs grâce à une meilleure efficacité, à une baisse des coûts en carburant et à des mesures incitatives intelligentes. Ainsi, nous réduirons les émissions, créerons des emplois de qualité, progresserons vers un avenir énergétique électrique et renforcerons le Canada. »

-- L'hon. Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

« Les travailleurs canadiens du secteur de l'automobile comptent parmi les meilleurs au monde. Leur savoir-faire nous confère un avantage concurrentiel. Notre stratégie vise à soutenir ces travailleurs par de la formation et des investissements, et ce, tout en leur offrant la certitude dont ils ont besoin pour bâtir l'avenir de ce secteur au Canada. Nos investissements dans les travailleurs garantissent de bons emplois, favorisent la croissance économique et permettent au Canada de demeurer un chef de file mondial dans la fabrication automobile. »

-- L'hon. Patty Hajdu, ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario

Faits saillants

Le secteur de l'automobile du Canada emploie plus de 500 000 travailleurs, injecte plus de 16 milliards de dollars par année dans le PIB canadien et est l'une des plus grandes industries d'exportation du Canada. En 2025, le Canada a fabriqué plus de 1,2 million de véhicules de tourisme.

Comme plus de 90 % des véhicules fabriqués au Canada et 60 % des pièces fabriquées au Canada sont exportés aux États-Unis, les droits de douane imposés par les États-Unis dans le secteur de l'automobile menacent l'industrie canadienne de la fabrication automobile et les 125 000 emplois qui s'y rattachent directement.

Depuis avril 2025, les véhicules fabriqués au Canada sont soumis à un droit de douane de 25 % par les États-Unis sur leurs composants non américains (la valeur du contenu américain dans les automobiles conformes à l'ACEUM est exemptée).

D'ici cinq ans, les ventes de VE devraient atteindre près de 40 % des ventes mondiales de véhicules.

