Cabinet du Premier ministre du Canada

02 févr, 2026, 18:02 ET

OTTAWA, ON, le 2 févr. 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)

10 h 00           

Le premier ministre présidera la réunion du Conseil des ministres.



Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement


14 h 15           

Le premier ministre participera à la période de questions.



Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement


16 h 00           

Le premier ministre prononcera une allocution lors de la cérémonie de dévoilement du portrait officiel du très honorable Stephen Harper.



Notes à l'intention des médias :

  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.
  • Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 15 h 30.

