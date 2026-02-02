10 h 00 Le premier ministre présidera la réunion du Conseil des ministres.









14 h 15 Le premier ministre participera à la période de questions.









16 h 00 Le premier ministre prononcera une allocution lors de la cérémonie de dévoilement du portrait officiel du très honorable Stephen Harper.









