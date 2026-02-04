Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
04 févr, 2026, 18:08 ET
OTTAWA, ON, le 4 févr. 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
Vaughan (Ontario)
|
9 h 45
|
Le premier ministre visitera une usine de fabrication de pièces d'automobile.
|
Note à l'intention des médias :
|
|
10 h 00
|
Le premier ministre annoncera de nouvelles mesures pour transformer le secteur de la fabrication automobile du Canada en vue de l'avenir.
|
Notes à l'intention des médias :
|
|
14 h 00
|
Le premier ministre participera à une réunion virtuelle avec les premiers ministres des provinces de l'Atlantique.
|
Fermé aux médias
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected]
Partager cet article