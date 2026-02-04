9 h 45 Le premier ministre visitera une usine de fabrication de pièces d'automobile.









Note à l'intention des médias :



Prise d'images pool







10 h 00 Le premier ministre annoncera de nouvelles mesures pour transformer le secteur de la fabrication automobile du Canada en vue de l'avenir.









Notes à l'intention des médias :



Couverture libre

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.

Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 9 h 00.







14 h 00 Le premier ministre participera à une réunion virtuelle avec les premiers ministres des provinces de l'Atlantique.





