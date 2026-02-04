Le jeudi 5 février 2026 English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

04 févr, 2026, 18:08 ET

OTTAWA, ON, le 4 févr. 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Vaughan (Ontario)

9 h 45             

Le premier ministre visitera une usine de fabrication de pièces d'automobile.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool


10 h 00           

Le premier ministre annoncera de nouvelles mesures pour transformer le secteur de la fabrication automobile du Canada en vue de l'avenir.



Notes à l'intention des médias :

  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.
  • Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 9 h 00.


14 h 00           

Le premier ministre participera à une réunion virtuelle avec les premiers ministres des provinces de l'Atlantique.



Fermé aux médias

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Profil de l'entreprise

Cabinet du Premier ministre du Canada