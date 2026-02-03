OTTAWA, ON, le 3 févr. 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)

10 h 00 Le premier ministre participera à la réunion du caucus national.





Édifice de l'Ouest Colline du Parlement



17 h 45 Le premier ministre rencontrera les membres du Caucus des maires des grandes villes de la Fédération canadienne des municipalités.





19 h 30 Le premier ministre participera à une réception organisée dans le cadre du Mois de l'histoire des Noirs et y prononcera une allocution.





