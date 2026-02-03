Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
03 févr, 2026, 17:26 ET
OTTAWA, ON, le 3 févr. 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
Région de la capitale nationale (Canada)
|
10 h 00
|
Le premier ministre participera à la réunion du caucus national.
|
Édifice de l'Ouest
Colline du Parlement
|
17 h 45
|
Le premier ministre rencontrera les membres du Caucus des maires des grandes villes de la Fédération canadienne des municipalités.
|
Note à l'intention des médias :
|
|
19 h 30
|
Le premier ministre participera à une réception organisée dans le cadre du Mois de l'histoire des Noirs et y prononcera une allocution.
|
Notes à l'intention des médias :
|
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
Partager cet article