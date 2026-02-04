MONTRÉAL, le 4 févr. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada investit dans une technologie innovante qui produit de l'énergie à partir des courants fluviaux pour offrir aux collectivités davantage d'options éprouvées en matière d'électricité propre qui sont à la fois accessibles et abordables.

Aujourd'hui, Claude Guay, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, a annoncé au nom de l'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'octroi de 4 millions de dollars à ORPC Canada pour la réalisation d'un projet de démonstration visant à générer de l'énergie propre et fiable grâce aux courants fluviaux.

À partir de 2026 et encore en 2029, ORPC Canada déploiera et exploitera son système de production d'énergie RivGen® dans le fleuve Saint-Laurent. Il s'agira principalement d'exploiter le système en conditions réelles, en examinant son intégration dans l'environnement fluvial et sa capacité de contribuer à répondre aux besoins énergétiques locaux. Le projet a pour objectif d'offrir aux collectivités urbaines et éloignées de l'énergie propre, fiable et locale qui répond aux besoins énergétiques.

« Par cet investissement, nous finançons une solution novatrice conçue au Canada qui produit de l'électricité propre, fiable et abordable tout en mettant en valeur les technologies canadiennes à l'échelle mondiale. Ce type de projets permet d'impulser le virage du Canada vers l'aménagement d'un réseau électrique carboneutre d'ici 2050 et de démontrer qu'il est possible, en produisant une énergie propre et renouvelable, d'apparier ressources locales et technologies adéquates pour répondre à la demande croissante en électricité. La modernisation de nos réseaux énergétiques joue un rôle important dans notre mission visant à réaliser de nouveau de grands projets, à renforcer notre sécurité énergétique et à veiller à ce que le Canada soit un chef de file pour la prochaine génération de technologies propres. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Ce projet illustre comment des innovateurs canadiens, ici même à Montréal, exploitent la force naturelle de nos cours d'eau pour produire une énergie propre et fiable à l'échelle locale. En investissant dans des technologies novatrices qui réduisent les émissions et renforcent la résilience du réseau électrique, nous jetons les bases d'une infrastructure d'électricité propre essentielle à la prospérité de notre économie pour les décennies à venir. »

Claude Guay

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« L'investissement annoncé aujourd'hui permettra à ORPC Canada de pousser encore plus loin le développement de solutions d'énergie propre à la fine pointe, comme le système RivGen®, qui offre des options fiables, abordables et locales pour nos collectivités. En tant que députée fédérale de Sherbrooke, je suis très fière qu'ORPC ait choisi d'établir sa filiale canadienne à Sherbrooke. Sa décision de s'implanter chez nous témoigne de la qualité de notre écosystème d'innovation et du talent que l'on retrouve dans notre région, un atout pour le Québec et le Canada. »

Élisabeth Brière

Whip adjointe du gouvernement et députée de Sherbrooke

« En misant sur l'énergie des courants fluviaux comme le fait ORPC Canada, nous réduisons nos émissions tout en diversifiant notre approvisionnement en électricité propre. Ce projet soutient l'innovation canadienne et accélère la transition énergétique, avec des solutions fiables et adaptées aux collectivités, y compris en milieu urbain. »

L'honorable Steven Guilbeault

Député de Laurier-Sainte-Marie

« Ce projet représente une avancée majeure pour l'énergie fluviale au Canada. Grâce au soutien de Ressources naturelles Canada et de nos partenaires, nous montrons que les courants des cours d'eau à débit libre peuvent fournir une énergie propre et fiable en milieu urbain, tout en respectant le fleuve et les collectivités qui en dépendent. »

Alexandre Paris

Président, ORPC Canada

Faits en bref

L'appel à propositions du Programme d'innovation énergétique (PIE) permettra de financer des projets de démonstration qui contribuent à faire progresser la production de chaleur ou d'électricité renouvelable par le biais d'applications novatrices offrant des avantages à l'échelon local.

Le soutien aux projets de démonstration d'énergie renouvelable permet de réduire les risques liés au fait d'investir dans des technologies innovantes pour des systèmes locaux, y compris dans les collectivités rurales et éloignées. Ces projets testent les nouveaux systèmes énergétiques dans des conditions réelles, ce qui représente une étape importante vers leur déploiement à plus grande échelle.

Le PIE favorise le développement de technologies d'énergie propre qui aideront le Canada à conserver un système énergétique compétitif, fiable et abordable, tout en favorisant sa transition vers une économie sobre en carbone.

Le Canada s'est engagé à construire un réseau électrique carboneutre d'ici 2050 afin de répondre à la demande croissante en énergie au moyen de sources propres et renouvelables. Plus de 80 % de l'électricité du Canada provient de sources renouvelables et non émettrices comme l'énergie solaire, hydroélectrique, nucléaire et éolienne.

