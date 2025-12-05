OTTAWA, ON, le 5 déc. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a annoncé la nomination d'Yves Côté à titre de membre de l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR) pour un mandat de cinq ans, à compter du 3 décembre 2025.

Établi en 2019, l'OSSNR veille à ce que les organismes de sécurité nationale du Canada respectent la loi et mènent uniquement des activités raisonnables et nécessaires. L'Office est composé des meilleurs experts qui, dotés de pleins pouvoirs indépendants, examinent les activités du gouvernement du Canada en matière de sécurité nationale et de renseignement, enquêtent au sujet de plaintes du public et fournissent des recommandations au gouvernement. Le travail de l'OSSNR contribue à la sécurité des Canadiens et à la protection de nos droits et libertés.

