04 déc, 2025, 19:31 ET
OTTAWA, ON, le 4 déc. 2025 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.
Région de la capitale nationale (Canada)
|
8 h 45
|
Le premier ministre partira pour Washington D.C., aux États-Unis d'Amérique.
|
Fermé aux médias
Washington D.C. (États-Unis d'Amérique)
|
10 h 15
|
Le premier ministre arrivera à Washington D.C., aux États-Unis d'Amérique.
|
Fermé aux médias
|
12 h 00
|
Le premier ministre participera à la cérémonie du tirage au sort final de la Coupe du monde de la FIFA 26™.
|
Note à l'intention des médias :
|
|
17 h 00
|
Le premier ministre participera à la célébration de la Coupe du monde et à la cérémonie d'illumination de sapin à l'ambassade du Canada, et y prononcera une allocution.
|
Note à l'intention des médias :
|
|
19 h 00
|
Le premier ministre partira pour Ottawa, en Ontario.
|
Fermé aux médias
|Région de la capitale nationale (Canada)
|
20 h 30
|
Le premier ministre arrivera à Ottawa, en Ontario.
|
Fermé aux médias
