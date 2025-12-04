Le vendredi 5 décembre 2025 English

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.

Région de la capitale nationale (Canada)

8 h 45             

Le premier ministre partira pour Washington D.C., aux États-Unis d'Amérique.



Fermé aux médias

Washington D.C. (États-Unis d'Amérique)

10 h 15           

Le premier ministre arrivera à Washington D.C., aux États-Unis d'Amérique.



Fermé aux médias


12 h 00           

Le premier ministre participera à la cérémonie du tirage au sort final de la Coupe du monde de la FIFA 26™.



Note à l'intention des médias :

  • Couverture pool


17 h 00           

Le premier ministre participera à la célébration de la Coupe du monde et à la cérémonie d'illumination de sapin à l'ambassade du Canada, et y prononcera une allocution.



Note à l'intention des médias :

  • Couverture pool


19 h 00           

Le premier ministre partira pour Ottawa, en Ontario.



Fermé aux médias

|Région de la capitale nationale (Canada)

20 h 30           

Le premier ministre arrivera à Ottawa, en Ontario.



Fermé aux médias

