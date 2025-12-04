AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À VANCOUVER English
04 déc, 2025, 18:04 ET
VANCOUVER, BC, le 4 déc. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Pacifique Canada, ainsi qu'à l'honorable Hedy Fry, députée fédérale de Vancouver-Centre, l'honorable Christine Boyle, ministre du Logement et des Affaires municipales de la Colombie-Britannique, Sarah Kirby-Yung, Adjoint au maire de ville de Vancouver, Lilian Chau, chef de la direction d'Entre nous Femmes Housing Society, et Vanessa Mountain, vice-présidente, Propriétés et aménagement du territoire de la BC Indigenous Housing Society, pour l'annonce.
Date:
Le 5 decembre, 2025
Heure:
10 H 00 HAP
Lieu:
RSVP à [email protected]
Pour plus d'informations sur le lieu
SOURCE Gouvernement du Canada
Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
