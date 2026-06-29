Le premier ministre Carney annonce des changements aux échelons supérieurs de la fonction publique

OTTAWA, ON, le 29 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a annoncé les changements suivants aux échelons supérieurs de la fonction publique :

Heather Evans, directrice générale et cheffe de la direction de la Fondation canadienne de fiscalité, devient commissaire du revenu, à compter du 13 juillet 2026.

Le premier ministre félicite Mala Khanna, sous-secrétaire du Cabinet (Gouvernance), Bureau du Conseil privé, pour son départ prochain à la retraite. Il la remercie également de son service et de son dévouement envers la population canadienne, et lui souhaite beaucoup de succès dans ses projets. Isabelle Mondou, sous-greffière du Conseil privé et secrétaire associée du Cabinet, assumera la responsabilité du volet Gouvernance.

Note biographique

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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