Le premier ministre Carney annonce des changements aux échelons supérieurs de la fonction publique

Le premier ministre Carney annonce des changements aux échelons supérieurs de la fonction publiqueEnglish
Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
29 juin, 2026, 09:25 ET
OTTAWA, ON, le 29 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a annoncé les changements suivants aux échelons supérieurs de la fonction publique :
Heather Evans, directrice générale et cheffe de la direction de la Fondation canadienne de fiscalité, devient commissaire du revenu, à compter du 13 juillet 2026.
Le premier ministre félicite Mala Khanna, sous-secrétaire du Cabinet (Gouvernance), Bureau du Conseil privé, pour son départ prochain à la retraite. Il la remercie également de son service et de son dévouement envers la population canadienne, et lui souhaite beaucoup de succès dans ses projets. Isabelle Mondou, sous-greffière du Conseil privé et secrétaire associée du Cabinet, assumera la responsabilité du volet Gouvernance.
Note biographique
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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
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