Déclaration du premier ministre Carney à l'occasion de la Journée canadienne du multiculturalisme

OTTAWA, ON, le 27 juin 2026 /CNW/ - Cabinet du Premier ministre

« Il y a plus de deux décennies, le Canada a officiellement créé la Journée canadienne du multiculturalisme. Ce n'est pas un hasard si cette journée a lieu autour de la Journée nationale des peuples autochtones et de la Saint-Jean-Baptiste, quelques jours avant la fête du Canada. Mises ensemble, ces commémorations montrent que différents peuples ont écrit l'histoire du Canada - une histoire façonnée par différents récits et enrichie par de nombreuses cultures.

Le Canada a été édifié autour d'un principe fondateur : l'unité ne requiert pas l'uniformité. Notre pays ne repose pas sur un mythe ou un miracle, mais sur une série de choix imparfaits faits par une succession de générations. Au fil du temps, les décisions pragmatiques se sont muées en une conviction profonde, soit que nos différences sont une force à cultiver, et non un risque à gérer. Ce principe est au cœur même de notre identité, tant et si bien qu'il a été enchâssé dans la Charte canadienne des droits et libertés.

Génération après génération, les Canadiennes et les Canadiens ont choisi d'élargir leur cercle et ont ainsi bâti une nation audacieuse et ambitieuse qui est aujourd'hui bilingue, véritablement multiculturelle et déterminée à avancer sur la voie de la réconciliation.

Aujourd'hui, nous célébrons la foisonnante diversité culturelle qui définit notre identité nationale et nous réaffirmons notre engagement à bâtir un Canada plus fort et plus inclusif pour tous. »

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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