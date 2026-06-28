Le dimanche 28 juin 2026

English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

28 juin, 2026, 10:58 ET

OTTAWA, ON, le 28 juin 2026 /CNW/ -Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Toronto (Ontario)


14 h 00

Le premier ministre participera au défilé de la Fierté de Toronto.



Note à l'intention des médias :

•  Couverture libre


Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias

Profil de l'entreprise

Cabinet du Premier ministre du Canada