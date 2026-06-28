Le dimanche 28 juin 2026

Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
28 juin, 2026, 10:58 ET
OTTAWA, ON, le 28 juin 2026 /CNW/ -Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
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Toronto (Ontario)
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14 h 00
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Le premier ministre participera au défilé de la Fierté de Toronto.
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Note à l'intention des médias :
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• Couverture libre
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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
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