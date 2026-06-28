Le dimanche 28 juin 2026

OTTAWA, ON, le 28 juin 2026 /CNW/ -Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Toronto (Ontario)





14 h 00 Le premier ministre participera au défilé de la Fierté de Toronto.





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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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