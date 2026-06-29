Le Canada réduit les factures des consommateurs et favorise l'énergie propre au Québec, en Colombie-Britannique, en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard

MONTRÉAL, le 29 juin 2026 /CNW/ - En cette période d'incertitude mondiale, de volatilité des coûts de l'énergie et de demande croissante d'électricité, le gouvernement du Canada prend des mesures pour rendre l'énergie plus abordable, plus fiable et plus sûre pour les Canadiens. Pour s'assurer que nous tirons le meilleur parti de l'énergie dont nous disposons et que les factures restent abordables pour chaque famille, le gouvernement fédéral aide les propriétaires et les locataires à rénover leur maison sans frais pour les Canadiens.

Aujourd'hui, à l'occasion de la Conférence mondiale sur l'efficacité énergétique de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) tenue à Montréal, l'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, ont annoncé l'élargissement du Programme canadien pour des maisons abordables plus vertes au Québec, à la Colombie-Britannique, à la Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard. Cette mesure s'inscrit dans le prolongement du partenariat conclu avec le Manitoba.

Les rénovations entreprises dans le cadre du Programme canadien pour des maisons abordables plus vertes aideront les participants à économiser de 300 $ à 1 700 $ par année sur leurs coûts énergétiques annuels et à réduire les émissions annuelles de gaz à effet de serre de leur ménage d'environ 1,5 tonne. Plus de 500 millions de dollars, dont 300 millions de dollars de source fédérale, seront investis pour aider plus de 35 000 ménages à revenu faible et moyen à réaliser sans frais différents travaux de rénovation (p. ex. l'installation de thermopompes et l'amélioration de l'isolation et de l'étanchéité à l'air de leurs habitations), ce qui allégera leurs factures d'énergie et réduira les émissions de leur ménage. Le programme sera offert de concert avec les quatre provinces, ainsi qu'avec Hydro-Québec, BC Hydro, Fortis BC et EfficiencyOne.

L'efficacité énergétique est l'un des moyens les plus rapides, les plus pratiques et les plus rentables de relever les défis énergétiques d'aujourd'hui. En aidant les Canadiens à consommer moins d'énergie dans leur maison, nous pouvons remettre de l'argent dans leurs poches en réduisant leurs coûts énergétiques mensuels; alléger la pression sur nos systèmes énergétiques; réduire les émissions de gaz à effet de serre; et améliorer notre sécurité énergétique.

Citations

« Dans un monde de plus en plus incertain, nous investissons dans ce que nous pouvons maîtriser afin de réduire le coût de la vie grâce à de nouvelles rénovations écoénergétiques. Désormais offert au Québec, le Programme canadien pour des maisons abordables plus vertes aidera les familles d'ici à économiser de l'argent, en plus de renforcer nos systèmes énergétiques et de faire du Canada une superpuissance de l'énergie propre. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« La rénovation des maisons est l'un des moyens les plus efficaces et les plus simples de réduire les coûts énergétiques et les émissions. En travaillant avec les provinces, les services publics et les collectivités de partout au pays, nous rendons la participation des Canadiens à l'action climatique plus facile et plus abordable, tout en restant compétitifs sur la scène mondiale. »

L'honorable Julie Dabrusin

Ministère de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

« Nous permettons à un plus grand nombre de Néo-Écossais d'obtenir plus facilement les améliorations dont ils ont besoin pour réduire leurs dépenses énergétiques. Ces programmes aident les gens à consommer moins d'énergie, à payer moins chaque mois et à vivre dans des maisons plus saines et plus confortables. »

L'honorable Marco MacLeod

Ministre de l'Énergie de la Nouvelle-Écosse

« Cet investissement fera une différence marquée pour les ménages à revenu faible à moyen en améliorant le confort de la maison tout en réduisant les factures d'énergie. En travaillant avec nos partenaires fédéraux, nous facilitons l'accès des Insulaires à des améliorations gratuites de l'isolation, à la réduction de leur consommation d'énergie et à la construction d'un avenir plus durable pour notre province. »

L'honorable Ernie Hudson

Ministre des Transports, de l'Infrastructure et de l'Énergie de l'Île-du-Prince-Édouard

« À Hydro-Québec, nous croyons que chaque client devrait pouvoir bénéficier des technologies qui permettent de consommer plus efficacement l'électricité et ainsi réduire leur facture. Grâce à ce partenariat, 20 000 ménages québécois auront accès à une thermopompe, sans frais et clé en main. Une mesure qui améliorera leur qualité de vie et contribuera à une meilleure consommation de notre précieuse énergie. »

Claudine Bouchard

Présidente-directrice générale, Hydro-Québec

« Pour répondre à la demande énergétique croissante de la Colombie-Britannique, l'efficacité énergétique est une solution de premier plan : elle permet aux clients de réduire leurs coûts, d'améliorer leur confort et d'alléger la pression sur les réseaux énergétiques. En collaboration avec les gouvernements provincial et fédéral, FortisBC élargit l'accès à un programme d'efficacité énergétique qui favorise l'accessibilité économique pour les clients au revenu admissible et qui contribue à bâtir un avenir énergétique plus fiable. »

Roger Dall'Antonia

Président-directeur général, FortisBC

« Grâce à des investissements dans l'efficacité énergétique et à des programmes comme EnerSage, nous aidons les clients à faible revenu à réduire leur consommation d'énergie, à améliorer leur confort et à rendre la transition vers des technologies plus propres, comme les thermopompes, plus abordables. »

Charlotte Mitha

Présidente et chef de la direction, BC Hydro

Quelques faits

À l'échelle du Canada, plus de 96 pour cent des émissions des bâtiments proviennent du chauffage de l'espace et de l'eau. Le remplacement des systèmes de chauffage à combustibles fossiles par des options à faible émission de carbone, comme les thermopompes électriques, peut faire une différence notable dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et des coûts mensuels de chauffage -- par exemple, les ménages qui passent du chauffage au mazout aux thermopompes peuvent économiser plus de 1 300 $ et éviter le rejet de 2,8 tonnes d'émissions de GES chaque année.

Au Canada, l'électricité relève principalement des provinces et des territoires. Le gouvernement fédéral a lui aussi un rôle à jouer à cet égard, centré sur ses compétences en matière de commerce international et interprovincial et d'énergie nucléaire et sur sa compétence partagée en matière de protection de l'environnement.

Plus de 293 000 nouvelles thermopompes ont été installées à l'échelle nationale avec le soutien fédéral depuis 2020.

La rénovation de 414 000 foyers grâce à la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes a permis d'économiser en moyenne 386 $ par année sur la facture d'électricité.

Selon Efficacité énergétique Canada, le secteur de l'efficacité énergétique du Canada employait plus de 466 000 travailleurs en 2023, générant un revenu d'emploi de 22 milliards de dollars.

Depuis 2022, plus de 3 000 foyers autochtones ont été rénovés grâce au volet des Autochtones de la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes, y compris plus de 1 700 installations de thermopompes.

Comme il s'y est engagé dans la prochaine Stratégie nationale sur l'électricité, afin d'aider davantage les Canadiens en rendant les prix abordables, le gouvernement du Canada subventionnera des rénovations écoénergétiques pour jusqu'à un million de ménages dans l'ensemble du Canada.

Les normes d'efficacité énergétique continuent de retirer les produits les moins efficaces du marché canadien, ce qui a permis aux Canadiens et aux entreprises d'économiser plus de 110 milliards de dollars depuis leur introduction au milieu des années 1990.

Le gouvernement a l'intention de transférer l'administration des programmes d'efficacité énergétique de Ressources naturelles Canada à Environnement et Changement climatique Canada afin d'assurer l'alignement des priorités actuelles sur les mandats ministériels.

Liens connexes

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]