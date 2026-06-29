Invitation aux médias - Greg Fergus soulignera l'appui du gouvernement du Canada à une entreprise de Gatineau pour soutenir la capacité industrielle du Québec dans le secteur bioalimentaire

GATINEAU, QC, le 29 juin 2026 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les médias sont invités à une activité de presse portant sur des investissements du gouvernement du Canada visant à soutenir la capacité industrielle et l'innovation du secteur bioalimentaire, qui jouent un rôle central dans l'économie et la souveraineté alimentaire canadienne.

À cette occasion, l'honorable Greg Fergus, député de Hull-Aylmer, mettra en lumière un appui financier de DEC accordé à une entreprise gatinoise.

Date :

30 juin 2026

Heure :

10 h

Nous demandons aux journalistes qui souhaitent assister à cette activité de presse de confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 8 h 30, le 30 juin 2026 : [email protected]. DEC utilisera les adresses courriel reçues pour l'envoi du communiqué de presse. Le lieu où se tiendra l'événement sera transmis aux représentants des médias qui auront confirmé leur présence.

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SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]