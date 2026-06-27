Compte rendu - Le premier ministre Mark Carney s'entretient avec le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa

OTTAWA, ON, le 27 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa.

Le premier ministre et le président ont discuté de la relation solide qui existe entre le Canada et l'Afrique du Sud et exploré des moyens de promouvoir leurs partenariats dans le cadre de priorités communes, notamment le commerce, l'investissement et l'énergie. Ils se sont réjouis de la coopération croissante dans les domaines de l'agriculture et de l'agroalimentaire, une délégation sud-africaine devant se rendre en Saskatchewan dans les semaines à venir.

Les dirigeants ont évoqué la Coupe du Monde de la FIFA 2026 et se sont dits impatients à l'approche du match de demain opposant le Canada à l'Afrique du Sud. Il s'agit d'une première pour nos deux pays, qui disputeront pour la première fois un match à élimination directe à la Coupe du Monde.

Le premier ministre et le président ont convenu de rester en contact étroit.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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