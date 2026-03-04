OTTAWA, ON, le 4 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a annoncé les changements suivants aux échelons supérieurs de la fonction publique, qui entreront en vigueur au cours des prochaines semaines :

Glenn Purves, chef de la Macroéconomie mondiale, BlackRock Investment Institute, devient sous-ministre du Commerce international.

David Morrison, sous-ministre des Affaires étrangères, devient conseiller principal en affaires diplomatiques et internationales auprès du premier ministre. M. Morrison sera aussi représentant personnel du premier ministre (sherpa) pour les sommets du G7 et du G20, Bureau du Conseil privé.

Arun Thangaraj, sous-ministre des Transports, devient sous-ministre des Affaires étrangères.

Michael Vandergrift, ancien sous-ministre des Ressources naturelles, devient sous-ministre des Transports.

Ted Gallivan, conseiller adjoint intérimaire à la sécurité nationale et au renseignement auprès du premier ministre, devient sous-ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté.

Dr Harpreet S. Kochhar, sous-ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, devient président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

Paul MacKinnon, président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, devient sous-ministre des Pêches et des Océans.

Nancy Gardiner, présidente de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, devient sous-ministre des Anciens combattants.

Cynthia (Cindy) Termorshuizen, sous-ministre pour le Sommet du G7 et représentante personnelle du premier ministre (sherpa) pour les sommets du G7 et du G20, Bureau du Conseil privé, devient sous-ministre du Développement international.

Rob Stewart, sous-ministre du Commerce international, devient le sous-ministre chargé de la création de la nouvelle Agence contre les crimes financiers.

Kevin Brosseau, commissaire à la lutte du Canada contre le fentanyl, conserve ce poste et devient sous-ministre délégué principal de la Défense nationale de même que commissaire de la Garde côtière canadienne.

David Angell, conseiller en matière de politique étrangère et de défense auprès du premier ministre, Bureau du Conseil privé, devient sous-ministre des Affaires étrangères.

Dominic Rochon, dirigeant principal de l'information du Canada, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, devient sous-secrétaire du Cabinet (Sécurité nationale et Renseignement), Bureau du Conseil privé.

Kaili Levesque, sous-ministre déléguée des Pêches et des Océans, devient sous-ministre déléguée de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et présidente de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario. Mme Levesque continuera de soutenir la secrétaire d'État (Nature).

Talal Dakalbab, sous-ministre adjoint principal, Secteur de la prévention du crime, Sécurité publique Canada, devient commissaire du Service correctionnel.

Francis Trudel, dirigeant principal adjoint des Ressources humaines, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, devient sous-ministre délégué des Services publics et de l'Approvisionnement.

Ces changements aux échelons supérieurs favorisent la réalisation rigoureuse et efficace des priorités et des résultats, au profit de la population canadienne. De plus, ils positionnent le gouvernement fédéral pour qu'il puisse faire progresser les intérêts du Canada et réagir à l'évolution rapide du contexte mondial.

Le premier ministre a en outre félicité Christopher MacLennan, sous-ministre du Développement international, de sa nomination à titre de directeur exécutif pour le Canada, l'Irlande et les Caraïbes au sein du Groupe de la Banque mondiale. Le premier ministre a aussi félicité Sandra McCardell, sous-ministre déléguée aux Affaires étrangères, de sa nomination à titre de directrice exécutive pour le Canada, la Chine, le Koweït, la Corée du Sud et la Türkiye à la Banque africaine de développement.

Le premier ministre a salué les personnes suivantes à l'occasion de leur départ à la retraite prochain de la fonction publique. Il les a remerciées pour leur dévouement et les services rendus à la population canadienne tout au long de leur carrière et leur a souhaité la meilleure des chances pour la suite :

Chris Forbes, ancien sous-ministre des Finances.

ancien sous-ministre des Finances. Bob Hamilton , commissaire du Revenu. Un successeur sera nommé sous peu.

, commissaire du Revenu. Un successeur sera nommé sous peu. Anne Kelly, commissaire du Service correctionnel, devient conseillère principale au sein du Service correctionnel du Canada en attendant son départ à la retraite.

