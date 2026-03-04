Le premier ministre arrivera à Canberra, en Australie.

Le premier ministre participera à une cérémonie d'accueil au Parlement.

Le premier ministre rencontrera le premier ministre de l'Australie, Anthony Albanese.

Le premier ministre rencontrera des membres du Conseil des ministres de l'Australie en compagnie du premier ministre de l'Australie, Anthony Albanese.

Le premier ministre prononcera une allocution devant les deux chambres du Parlement de l'Australie et des dignitaires invités.

Le premier ministre tiendra un point de presse conjoint avec le premier ministre de l'Australie, Anthony Albanese.

Le premier ministre rencontrera la gouverneure générale de l'Australie, Son Excellence l'honorable Sam Mostyn.

15 h 15