Le jeudi 5 mars 2026

Cabinet du Premier ministre du Canada

04 mars, 2026

OTTAWA, ON, le 4 mars 2026 /CNW/ -

Sydney (Australie)


6 h 45 

Le premier ministre s'envolera vers Canberra, en Australie.



Fermé aux médias


Canberra (Australie)


8 h 00 

Le premier ministre arrivera à Canberra, en Australie.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

8 h 30  

Le premier ministre participera à une cérémonie d'accueil au Parlement.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

9 h 00 

Le premier ministre rencontrera le premier ministre de l'Australie, Anthony Albanese.



Fermé aux médias


9 h 20

Le premier ministre rencontrera des membres du Conseil des ministres de l'Australie en compagnie du premier ministre de l'Australie, Anthony Albanese.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

10 h 30

Le premier ministre prononcera une allocution devant les deux chambres du Parlement de l'Australie et des dignitaires invités.



Note à l'intention des médias :

  • Couverture libre pour les représentants des médias accrédités

11 h 50

Le premier ministre tiendra un point de presse conjoint avec le premier ministre de l'Australie, Anthony Albanese.



Note à l'intention des médias :

  • Couverture libre pour les représentants des médias accrédités

14 h 00 

Le premier ministre rencontrera la gouverneure générale de l'Australie, Son Excellence l'honorable Sam Mostyn.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

15 h 15 

 

Le premier ministre participera à un salon organisé par le Groupe des sciences et technologies de défense.

Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

https://pm.gc.ca

