04 mars, 2026, 04:00 ET
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.
|
Sydney (Australie)
|
6 h 45
|
Le premier ministre s'envolera vers Canberra, en Australie.
|
Fermé aux médias
|
Canberra (Australie)
|
8 h 00
|
Le premier ministre arrivera à Canberra, en Australie.
|
Note à l'intention des médias :
|
|
8 h 30
|
Le premier ministre participera à une cérémonie d'accueil au Parlement.
|
Note à l'intention des médias :
|
|
9 h 00
|
Le premier ministre rencontrera le premier ministre de l'Australie, Anthony Albanese.
|
Fermé aux médias
|
9 h 20
|
Le premier ministre rencontrera des membres du Conseil des ministres de l'Australie en compagnie du premier ministre de l'Australie, Anthony Albanese.
|
Note à l'intention des médias :
|
|
10 h 30
|
Le premier ministre prononcera une allocution devant les deux chambres du Parlement de l'Australie et des dignitaires invités.
|
Note à l'intention des médias :
|
|
11 h 50
|
Le premier ministre tiendra un point de presse conjoint avec le premier ministre de l'Australie, Anthony Albanese.
|
Note à l'intention des médias :
|
|
14 h 00
|
Le premier ministre rencontrera la gouverneure générale de l'Australie, Son Excellence l'honorable Sam Mostyn.
|
Note à l'intention des médias :
|
|
15 h 15
|
Le premier ministre participera à un salon organisé par le Groupe des sciences et technologies de défense.
|
Note à l'intention des médias :
|
