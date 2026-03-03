SYDNEY, le 3 mars 2026 /CNW/ - « Le Canada considère depuis longtemps l'Iran comme la principale source d'instabilité et de terreur au Moyen-Orient. Le régime et ses mandataires ont assassiné plusieurs centaines de civils canadiens et causé d'immenses souffrances à des millions de personnes au Moyen-Orient et ailleurs.

Après plus de 20 ans de négociations et d'efforts diplomatiques, l'Iran n'a toujours pas démantelé son programme nucléaire ni mis fin à ses activités d'enrichissement. Le Canada soutient depuis longtemps la nécessité impérative de neutraliser cette grave menace pour le monde.

Le Canada est solidaire de la population iranienne dans sa longue et courageuse lutte contre ce régime oppressif. C'est pourquoi nous appuyons les efforts visant à empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire et à empêcher son régime de continuer à menacer la paix et la sécurité internationales. Parce que le Canada s'engage activement dans le monde tel qu'il est, sans attendre passivement l'avènement d'un monde tel que nous le souhaitons.

Nous adoptons cette position à regret, parce que le conflit actuel est un autre exemple de l'échec de l'ordre international. Malgré des décennies de résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, le travail infatigable de l'Agence internationale de l'énergie atomique et une succession de sanctions et de résolutions diplomatiques, la menace nucléaire iranienne demeure. Et maintenant, les États-Unis et Israël ont agi sans impliquer les Nations Unies ni consulter leurs alliés, y compris le Canada.

Dans les circonstances, où en sommes-nous maintenant? Face à un conflit qui s'étend rapidement et à des menaces qui s'aggravent pour la vie des civils. Le Canada réaffirme que tous les belligérants sont liés par le droit international. Nous condamnons les frappes menées par l'Iran contre des civils et des infrastructures civiles à travers le Moyen-Orient. Nous implorons toutes les parties, y compris les États-Unis et Israël, de respecter les règles de l'engagement international.

Le Canada appelle à une désescalade rapide des hostilités et est prêt à contribuer à la réalisation de cet objectif. La résolution de cette crise nécessite un engagement en faveur d'une solution politique globale.

Le dialogue diplomatique est essentiel pour éviter que le conflit s'étende et s'aggrave. Les civils innocents doivent être protégés, et toutes les parties doivent s'engager à trouver des accords durables pour mettre fin à la prolifération nucléaire et à l'extrémisme terroriste.

Le Canada continuera de privilégier cette approche avec les pays qui partagent ses vues et les parties au conflit. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]