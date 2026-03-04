OTTAWA, ON, Le 4 mars 2026 /CNW/ - Les corridors commerciaux du Canada sont essentiels à la résilience de l'économie, à la vigueur des communautés et à la prospérité à long terme. Alors que les marchés mondiaux changent et que la demande augmente pour un large éventail de produits canadiens, le gouvernement du Canada prend des mesures pour renforcer les infrastructures nationales facilitant le commerce, améliorer la connectivité et créer de nouvelles possibilités pour les exportateurs canadiens.

Le 3 mars 2026, l'honorable Steven MacKinnon, ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, a annoncé le lancement des appels de propositions pour le Fonds pour la diversification des corridors commerciaux de 5 milliards de dollars et le Fonds d'infrastructure pour l'Arctique de 1 milliard de dollars.

Fonds pour la diversification des corridors commerciaux : appel de propositions maintenant ouvert

Le programme national renforcera les infrastructures de transport facilitant le commerce et contribuera à doubler les exportations canadiennes au cours de la prochaine décennie. Le programme renforcera la capacité des chaînes d'approvisionnement, réduira la congestion et comblera des lacunes en matière d'infrastructures qui limitent la capacité du Canada à atteindre les marchés mondiaux autres que les États-Unis. Le gouvernement réalisera des investissements stratégiques à partir des propositions soumises qui correspondent aux objectifs suivants :

Augmenter la capacité des infrastructures de transport et commerciales qui reposent sur une approche systémique des corridors afin de soutenir le programme commercial du Canada, notamment en contribuant à diversifier les échanges commerciaux vers des marchés mondiaux autres que les États-Unis.

Remédier aux congestions coûteuses qui entravent la croissance économique du Canada.

Combler des lacunes en matière d'infrastructures de transport facilitant le commerce aux endroits où des déficits commerciaux entravent la croissance nationale et régionale.

Le Fonds pour la diversification des corridors commerciaux propose trois volets de financement, tous disponibles dès aujourd'hui :

Volet 1 : Renforcement des principaux corridors commerciaux du Canada à l'aide d'une approche systémique (sur invitation seulement)

Cible des projets à forte incidence qui diversifient le commerce dans les principaux corridors commerciaux du Canada. Une approche systémique sera adoptée, qui consiste à cibler les possibilités dans lesquelles des ensembles de projets pourraient être mis en œuvre de manière intégrée afin de maximiser les avantages de la diversification commerciale.

Volet 2 : Création de possibilités et de connectivité au moyen de solutions collaboratives pour les corridors commerciaux (appel de propositions ciblé)

Cible des solutions collaboratives et impliquant plusieurs parties prenantes afin de résoudre des problèmes précis qui entravent la capacité du Canada à développer et à diversifier ses échanges commerciaux par le biais de corridors commerciaux clés. Les soumissionnaires sont invités à présenter des propositions portant sur un ou plusieurs des thèmes suivants :

Renforcer la capacité intermodale afin d'accroître les échanges commerciaux avec les marchés autres que les États-Unis, y compris éventuellement au moyen des ports intérieurs. Optimiser les infrastructures de transport actuelles afin de permettre la diversification commerciale vers les principaux corridors commerciaux, dans le but de soutenir les exportations vers des marchés autres que les États‑Unis. Augmenter la capacité de transport pour les exportations de marchandises en vrac.

Volet 3 : Soutenir la croissance régionale (appel de propositions ouvert)

Cible des projets comblant des lacunes en matière d'infrastructures de transport facilitant le commerce qui entravent la croissance régionale.

Fonds d'infrastructure pour l'Arctique : appel de propositions maintenant ouvert

Le lancement de l'appel de propositions pour le Fonds d'infrastructure pour l'Arctique correspond à une nouvelle étape dans la réalisation des projets stratégiques de transport dans le Nord. À compter d'aujourd'hui, les partenaires admissibles, notamment les communautés de l'Arctique et du Nord, les gouvernements et organisations autochtones et territoriaux, ainsi que l'industrie, sont invités à soumettre des propositions concernant des initiatives en matière d'infrastructure qui :

consolident la préparation en matière de défense et la capacité du Canada à mener des activités dans l'Arctique;

améliorent les liaisons de transport qui favorisent le développement économique et l'accès aux marchés nationaux et internationaux;

renforcent la connectivité entre les communautés et améliorent l'accès aux biens essentiels, aux services et aux interventions d'urgence;

favorisent la réconciliation avec les peuples autochtones, notamment en reconnaissant que les Inuits, les Premières Nations et les Métis sont les mieux placés pour définir les besoins de leur communauté.

Le Fonds d'infrastructure pour l'Arctique propose deux volets de financement, les deux disponibles dès aujourd'hui :

Volet 1 : Infrastructures de transport à double usage qui appuient les exigences militaires et communautaires-civiles dans l'Arctique (sur invitation seulement)

Soutient des projets à grande échelle, tant civils que militaires, qui appuient au moins deux des objectifs du Fonds d'infrastructure pour l'Arctique et qui favorisent la mise en place de corridors de transport clés afin de combler des lacunes de longue date en matière de transport dans le Nord, ce qui améliorera la connectivité régionale, favorisera le développement économique et renforcera la préparation opérationnelle en matière de défense dans l'Arctique.

Volet 2 : Investir dans des infrastructures de transport à double usage gérées par l'industrie et les communautés (appel de propositions ouvert)

Soutient les projets communautaires ou industriels qui répondent à un ou plusieurs des objectifs du Fonds d'infrastructure pour l'Arctique et qui visent à améliorer la connectivité régionale, à renforcer les chaînes d'approvisionnement, à accroître la sécurité et à répondre aux besoins en matière de défense. Les projets peuvent servir de passerelles vers des projets d'aménagement de corridors à plus grande échelle.

Les projets admissibles doivent être situés au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut, au Nunavik ou au Nunatsiavut.

Les deux programmes utiliseront une combinaison de contributions non remboursables, remboursables avec conditions et remboursables sans condition afin d'étendre la portée des fonds fédéraux et de tirer parti des possibilités de financement, notamment en collaboration avec la Banque de l'infrastructure du Canada. Les critères détaillés du programme, les directives pour soumettre une proposition et les échéances sont disponibles sur le site Web de Transports Canada.

« Un Canada fort et connecté est essentiel à notre prospérité, au bien-être de nos communautés et à notre sécurité nationale. Avec le lancement du Fonds pour la diversification des corridors commerciaux et du Fonds d'infrastructure pour l'Arctique, on réalise des investissements stratégiques à long terme qui renforceront les chaînes d'approvisionnement, ouvriront l'accès aux marchés mondiaux, stimuleront notre économie et garantiront que les communautés du Nord et de tout le Canada disposent des infrastructures nécessaires à leur prospérité. »

L'honorable Steven MacKinnon

Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes

« Il est essentiel d'investir dans les infrastructures de l'Arctique pour bâtir une région nordique résiliente, connectée et sécuritaire. Des réseaux de transport modernes et fiables permettent au Canada d'être davantage présent dans l'ensemble de la région, d'améliorer son état de préparation et de soutenir les membres de l'Équipe de la Défense qui y sont déployés. Ces investissements sont axés sur le personnel et permettent aux communautés autochtones et du Nord de disposer des infrastructures nécessaires pour prospérer et rester connectées. En travaillant en collaboration avec les gouvernements territoriaux, les gouvernements et les organisations autochtones ainsi que l'industrie, nous mettons en place des bases solides pour assurer une prospérité et une sécurité à long terme dans l'Arctique, au profit de tous les Canadiens et de toutes les Canadiennes. »

L'honorable David J. McGuinty

Ministre de la Défense nationale

« Le Fonds pour l'infrastructure de l'Arctique appuie le plan de notre nouveau gouvernement visant à bâtir des collectivités nordiques fortes et résilientes tout en renforçant la souveraineté et la sécurité du Canada dans l'Arctique en investissant dans des corridors de transport et des projets communautaires qui renforcent la préparation à la défense, ouvrent des possibilités économiques et améliorent l'accès aux biens et services essentiels. Les partenaires des Premières Nations, des Inuits et des Métis sont les mieux placés pour déterminer leurs priorités, et ce fonds soutient les solutions proposées par les Autochtones qui favorisent la réconciliation tout en comblant les lacunes de longue date en matière d'infrastructures et de transport dans le Nord. »

L'honorable Rebecca Chartrand

Ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

