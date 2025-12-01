OTTAWA, ON, le 1er déc. 2025 /CNW/ - Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)



15 h 00 Le premier ministre assistera à une cérémonie d'assermentation à Rideau Hall.





Note à l'intention des médias :

Prise d'images pool lors de la cérémonie d'assermentation

