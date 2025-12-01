Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
01 déc, 2025, 10:50 ET
OTTAWA, ON, le 1er déc. 2025 /CNW/ - Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
|
Région de la capitale nationale (Canada)
|
15 h 00
|
Le premier ministre assistera à une cérémonie d'assermentation à Rideau Hall.
|
Note à l'intention des médias :
|
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected]
Partager cet article