Cabinet du Premier ministre du Canada

28 nov, 2025, 18:12 ET

OTTAWA, ON, le 28 nov. 2025 /CNW/ -

Région de la capitale nationale (Canada)


19 h 00

Le premier ministre participera au dîner annuel de la Tribune de la presse parlementaire.



