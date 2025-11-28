OTTAWA, ON, le 28 nov. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)



19 h 00 Le premier ministre participera au dîner annuel de la Tribune de la presse parlementaire.





