OTTAWA, ON, le 10 oct. 2025 /CNW/ - Dans un monde incertain et en pleine mutation, le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler. Nous protégeons nos communautés et notre pays. Nous bâtissons notre économie, des projets d'envergure et des millions de nouveaux logements. Nous donnons aux Canadiens et aux Canadiennes les moyens d'agir en réduisant les coûts et en leur offrant de nouvelles possibilités de réussir. Nous ne pouvons pas influencer les décisions des autres pays, mais nous pouvons contrôler ce que nous décidons de bâtir, à savoir un Canada fort.

Pour mettre en œuvre ce changement, nous prendrons des mesures audacieuses et ferons des choix responsables. Le budget de 2025 prévoit une réduction des dépenses de fonctionnement du gouvernement et une amélioration de l'efficience pour que nous puissions investir davantage afin de faire croître l'économie et de protéger les programmes qui vous rendent la vie plus abordable. À cette fin, le premier ministre Mark Carney a annoncé aujourd'hui d'importantes mesures qui figureront dans le prochain budget fédéral et permettront de réduire les coûts et de protéger les programmes essentiels qui aident les Canadiens et les Canadiennes à réussir.

Lancement du versement automatique des prestations fédérales pour l'année d'imposition 2026, ce qui touchera jusqu'à 5,5 millions de Canadiens et Canadiennes à faible revenu d'ici l'année d'imposition 2028. L'ARC produira automatiquement les déclarations de revenus de ces personnes pour s'assurer qu'elles reçoivent les prestations auxquelles elles ont droit, comme le crédit pour la TPS et la TVH, l'Allocation canadienne pour enfants, la Prestation canadienne pour les personnes handicapées et bien d'autres, y compris celles auxquelles ces Canadiens ignorent peut-être être admissibles.

pour l'année d'imposition 2026, ce qui touchera jusqu'à 5,5 millions de Canadiens et Canadiennes à faible revenu d'ici l'année d'imposition 2028. L'ARC produira automatiquement les déclarations de revenus de ces personnes pour s'assurer qu'elles reçoivent les prestations auxquelles elles ont droit, comme le crédit pour la TPS et la TVH, l'Allocation canadienne pour enfants, la Prestation canadienne pour les personnes handicapées et bien d'autres, y compris celles auxquelles ces Canadiens ignorent peut-être être admissibles. Maintien permanent du Programme national d'alimentation scolaire afin que jusqu'à 400 000 enfants reçoivent des repas. Le Programme veille à ce que les enfants reçoivent des repas sains à l'école et permet aux familles de deux enfants d'économiser 800 $ par année en épicerie. En rendant ce programme permanent, nous travaillerons avec les provinces, les territoires et les partenaires autochtones afin de l'étendre à davantage d'écoles partout au Canada.

afin que jusqu'à 400 000 enfants reçoivent des repas. Le Programme veille à ce que les enfants reçoivent des repas sains à l'école et permet aux familles de deux enfants d'économiser 800 $ par année en épicerie. En rendant ce programme permanent, nous travaillerons avec les provinces, les territoires et les partenaires autochtones afin de l'étendre à davantage d'écoles partout au Canada. Renouvellement du Laissez-passer Un Canada fort pour la période des fêtes et l'été 2026 afin que les enfants et les jeunes familles puissent découvrir le Canada à moindre coût. Il sera renouvelé du 12 décembre 2025 au 15 janvier 2026, puis à nouveau pour l'été 2026. Cette mesure aidera également les étudiants qui rentrent chez eux pour la période des fêtes grâce à une réduction de 25 % du prix des billets de train VIA Rail pour les jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans. Grâce au Laissez-passer Un Canada fort, les Canadiens et les Canadiennes peuvent visiter des musées nationaux, provinciaux et territoriaux, des sites historiques ainsi que des parcs, et voyager en train gratuitement ou à prix réduit.

Ces mesures s'ajoutent à celles que nous avons déjà prises afin de réduire les coûts pour les Canadiens, notamment l'annulation de la taxe sur le carbone, qui divisait la population, la réduction des impôts pour 22 millions de Canadiens de la classe moyenne et l'élimination de la TPS pour les acheteurs d'une première maison. Le nouveau gouvernement du Canada continuera de tout mettre en œuvre pour donner aux Canadiens les moyens de réussir en réduisant leurs coûts et en leur offrant de nouvelles possibilités.

« Notre budget permettra de bâtir un Canada plus fort. Il s'agit d'un plan visant à protéger nos collectivités et notre pays et à investir dans les grands projets qui feront progresser notre économie. Il donnera aux Canadiens et aux Canadiennes les moyens qu'il leur faut pour réussir, en réduisant leurs coûts et en rendant leur vie plus abordable. Nous ne pouvons pas contrôler ce que font les autres pays. Nous contrôlons ce que nous choisissons de bâtir. Nous bâtissons un Canada fort. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« Les Canadiens et les Canadiennes ont demandé du changement - des changements concrets qui rendent leur vie plus abordable. Les mesures annoncées aujourd'hui aideront les familles de partout au pays et s'ajoutent à la réduction d'impôt pour la classe moyenne et à l'élimination de la TPS pour les acheteurs d'une première maison. Le budget de 2025 présentera notre plan visant à réduire les dépenses afin que nous puissions investir davantage dans la croissance à long terme du Canada et dans un avenir plus prometteur. »

-- L'hon. François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national

« L'une des grandes priorités de notre nouveau gouvernement est de réduire les coûts pour les Canadiens et les Canadiennes de partout au pays. Aujourd'hui, nous annonçons des mesures visant à aider les gens à garder une plus grande partie de leur argent durement gagné, notamment en facilitant l'accès aux prestations fédérales, en rendant permanent le Programme national d'alimentation scolaire pour les enfants et en renouvelant le Laissez-passer Un Canada fort pour les fêtes à venir et l'été 2026. En rendant la vie plus abordable pour les familles et en aidant les Canadiens et les Canadiennes à explorer leur propre pays et à en profiter, nous bâtirons ensemble un Canada plus fort, plus uni et plus fier. »

-- L'hon. Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« En réduisant les coûts, on donne aux gens plus de marge de manœuvre et la possibilité de façonner leur avenir. Qu'il s'agisse de réduire les dépenses quotidiennes ou de faciliter l'accès aux services publics, ces changements aident les familles, renforcent les collectivités et contribuent à bâtir un Canada plus juste et plus prospère. »

-- L'hon. Patty Hajdu, ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario

« Le nouveau gouvernement du Canada tient sa promesse de rendre permanent le Programme national d'alimentation scolaire. Cet investissement direct dans les familles permet à davantage d'enfants de bénéficier de repas nutritifs à l'école, tout en réduisant les coûts pour les parents. Car lorsque les enfants partent du bon pied dans la vie, ce sont tous les Canadiens qui en profitent. »

-- L'hon. Anna Gainey, secrétaire d'État (Enfance et Jeunesse)

« Le nouveau gouvernement du Canada tient son engagement de réduire les formalités administratives et de rendre la vie plus abordable pour les Canadiens. En mettant en place des prestations fédérales automatiques, il permet aux Canadiens d'obtenir plus rapidement et plus facilement les prestations fédérales auxquelles ils ont droit. »

-- L'hon. Wayne Long, Secrétaire d'État (Agence du revenu du Canada et Institutions financières)

Faits saillants

Le mardi 4 novembre 2025, le gouvernement du Canada présentera le budget de 2025 à la Chambre des communes. Il sera déposé par le ministre des Finances et du Revenu national, François-Philippe Champagne.

L'été dernier, le Laissez-passer Un Canada fort a entraîné une augmentation de la fréquentation des musées nationaux, provinciaux et territoriaux, des lieux historiques et des parcs, ainsi que du nombre de voyages en train. Ainsi, la fréquentation de tous les musées nationaux participants a augmenté en moyenne de 15 % par rapport à 2024, et plus de 50 000 réservations de voyages en train ont été effectuées grâce au Laissez-passer Un Canada fort.

L'Agence du revenu du Canada (ARC) versera, à partir de 2027, une déclaration de revenus préremplie dans les comptes Mon dossier d'environ un million de personnes dont la situation fiscale est simple; cette mesure visera 2,5 millions de personnes en 2028 et environ 5,5 de personnes d'ici 2029.

Annoncé dans le budget de 2024 avec un investissement d'un milliard de dollars sur cinq ans, le Programme national d'alimentation scolaire (PNAS) vise à fournir des repas à 400 000 enfants de plus chaque année, en collaboration avec les provinces, les territoires et les partenaires autochtones. Avec l'annonce d'aujourd'hui, le PNAS se verra accorder un financement permanent de 216,6 millions de dollars par année à compter de 2029-2030.

En date de mars 2025, le gouvernement du Canada avait conclu des accords bilatéraux avec l'ensemble des provinces et des territoires relativement au PNAS. Un bon nombre de provinces et territoires utilisent déjà dans la présente année scolaire les fonds prévus dans le cadre de ces accords pour venir en aide aux enfants partout au Canada.

