ETOBICOKE, ON, le 16 oct. 2025 /CNW/ - Dans un monde qui évolue rapidement et est de plus en plus dangereux, le Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler. Nous bâtissons notre économie, des projets d'envergure et des millions de nouveaux logements, nous donnons aux Canadiens et aux Canadiennes les moyens d'agir en réduisant les coûts et en leur offrant de nouvelles possibilités de réussir, et nous protégeons nos communautés ainsi que notre pays. Nous ne pouvons pas contrôler les décisions des autres pays, mais nous pouvons contrôler ce que nous décidons de bâtir, et nous bâtissons un Canada fort.

Un Canada fort repose sur des communautés sûres et résilientes. Elles attirent les gens, les familles, les entreprises et les investissements, et elles favorisent la sécurité et la prospérité. C'est donc dans cette optique que le premier ministre Mark Carney a annoncé aujourd'hui de nouvelles mesures qui protégeront les Canadiens et les Canadiennes et assureront la sécurité de nos communautés. Le nouveau gouvernement du Canada va :

Renforcer le Code criminel du Canada afin de tenir les délinquants violents et récidivistes à l'écart de nos communautés . La semaine prochaine, le gouvernement déposera un projet de loi visant à modifier le Code criminel en ce qui a trait aux crimes commis par des délinquants violents et des récidivistes - les personnes accusées de crimes graves comme le vol de véhicule avec violence, l'introduction par effraction, la traite de personnes, les voies de fait avec violence et l'agression sexuelle. Le projet de loi prévoit les modifications suivantes : Instauration du principe du renversement du fardeau de la preuve relativement à la mise en liberté sous caution dans les cas de crimes graves. Introduction des peines consécutives afin que les crimes multiples entraînent des peines d'emprisonnement de longue durée. Imposition de peines plus sévères pour le vol organisé dans les commerces de détail. Restriction des peines avec sursis pour un certain nombre d'infractions sexuelles.

. La semaine prochaine, le gouvernement déposera un projet de loi visant à modifier le en ce qui a trait aux crimes commis par des délinquants violents et des récidivistes - les personnes accusées de crimes graves comme le vol de véhicule avec violence, l'introduction par effraction, la traite de personnes, les voies de fait avec violence et l'agression sexuelle. Le projet de loi prévoit les modifications suivantes : Embaucher 1 000 nouveaux agents qui se joindront à la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Dans le budget de 2025, le gouvernement annoncera un investissement de 1,8 milliard de dollars sur quatre ans pour renforcer les capacités de la Police fédérale partout au Canada afin de lutter contre la criminalité, notamment la fraude en ligne, le blanchiment d'argent, l'exploitation sexuelle des enfants en ligne et les réseaux criminels organisés qui menacent la sécurité économique et nationale du Canada. Ce financement servira également à augmenter l'Indemnité de recrutement des cadets de la GRC à 1 000 dollars par semaine et à affecter 150 nouveaux agents de la GRC à la lutte contre la criminalité financière, en ciblant les réseaux de blanchiment d'argent, le crime organisé, la fraude en ligne et le recouvrement d'avoirs illicites.

Par ailleurs, le nouveau gouvernement du Canada collabore avec les provinces, les territoires et les autorités locales chargées de l'application de la loi afin de s'attaquer aux causes profondes de la criminalité. Les activités destinées à faire respecter les lois ne suffisent pas. Pour rendre les communautés vraiment plus sûres, nous devons investir massivement dans la construction de logements abordables, soutenir les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, et renforcer les programmes destinés aux jeunes à risque. Ces efforts sont menés en partenariat avec les provinces, les territoires, les municipalités et les autorités locales chargées de l'application de la loi, car pour être efficaces, nos solutions doivent être adaptées aux réalités des communautés que nous représentons.

Dès le premier jour, le nouveau gouvernement du Canada a pris des mesures décisives pour assurer la sécurité des communautés au pays, que ce soit en luttant contre la contrebande transfrontalière d'armes à feu, de fentanyl et d'autres drogues, en augmentant les ressources consacrées à la sécurité à la frontière ou en investissant dans des programmes de prévention de la violence. Nous avons présenté un projet de loi visant à combattre la montée de la haine et de l'intimidation violente, notamment en veillant à protéger les gens contre l'islamophobie et l'antisémitisme. Afin de bâtir un Canada fort, il nous faut protéger nos communautés, nos frontières, notre pays et notre mode de vie.

Le nouveau gouvernement du Canada continuera à renforcer les communautés, corrigera les politiques inefficaces du passé et bâtira un avenir plus sûr grâce à de nouvelles lois sévères, à des ressources supplémentaires considérables et à des solutions concrètes. Nous protégerons nos frontières, notre souveraineté, nos communautés et notre mode de vie, et ensemble, nous bâtirons un Canada fort.

« Au Canada, vous devriez pouvoir vous réveiller le matin, monter dans votre voiture, vous rendre au travail, rentrer chez vous et dormir paisiblement la nuit. Lorsque nos lois échouent à plusieurs reprises à protéger ces droits fondamentaux, nous en avons besoin de nouvelles. Le nouveau gouvernement du Canada prend des mesures décisives pour lutter contre la criminalité et bâtir des communautés fortes, où les Canadiens et les Canadiennes peuvent se sentir en sécurité chez eux et dans leur quartier et être pleinement en contrôle de leur avenir. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« Aujourd'hui, nous agissons avec détermination pour protéger la population canadienne. Dans le budget de 2025, nous annoncerons des investissements ciblés visant à renforcer notre système judiciaire, à donner aux forces de l'ordre les outils dont elles ont besoin et à aider les communautés à mieux prévenir la criminalité. Chaque Canadien et chaque Canadienne mérite de se sentir en sécurité, que ce soit à la maison, dans son quartier ou au sein de sa communauté. »

-- L'hon. François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national

« Notre gouvernement a promis de renforcer les lois relatives à la mise en liberté sous caution et à la détermination de la peine, et c'est exactement ce que nous entendons faire. Dans le contexte de la réunion des procureurs généraux et des ministres de la Justice et de la Sécurité publique qui se tient à Kananaskis, notre gouvernement travaille en étroite collaboration avec les provinces, les territoires et les forces de l'ordre afin de mettre en œuvre des réformes qui donneront aux responsables de l'application de la loi et aux procureurs des outils plus efficaces pour empêcher les délinquants violents de sévir dans nos rues. »

-- L'hon. Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Nous avons pris l'engagement de veiller à ce que la GRC dispose des ressources nécessaires pour assurer notre sécurité. L'annonce d'aujourd'hui concrétise cette promesse. Les 1 000 nouveaux effectifs de la GRC renforceront les services de la Police fédérale et rendront nos collectivités plus sûres. Les agents chargés de lutter contre la criminalité financière participeront aux efforts menés pour combattre le blanchiment d'argent et le crime organisé. Quant à l'augmentation de l'indemnité versée aux cadets, elle aidera la GRC à recruter les meilleurs candidats possibles. Il s'agit là d'investissements majeurs dans la sécurité de l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes. »

-- L'hon. Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

Le mardi 4 novembre 2025, le gouvernement du Canada présentera le budget de 2025 à la Chambre des communes. Il sera déposé par le ministre des Finances et du Revenu national, François-Philippe Champagne.

Les services de la Police fédérale constituent une responsabilité essentielle de la GRC et sont fournis dans chaque province et territoire au pays ainsi qu'à l'étranger afin de protéger le Canada, sa population et ses intérêts contre les plus grandes menaces criminelles nationales et internationales.

Au Canada, la responsabilité du système de justice pénale est partagée entre le gouvernement fédéral et les provinces et territoires. Le gouvernement fédéral est responsable de l'adoption des lois pénales, tandis que les gouvernements provinciaux et territoriaux sont responsables de l'administration de la justice, dont la plupart des audiences sur la mise en liberté sous caution et le respect des conditions de mise en liberté sous caution, et gèrent la plupart des établissements de détention provisoire. Plusieurs provinces ont récemment pris des mesures afin de remédier au problème des récidivistes violents.

