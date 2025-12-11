OTTAWA, ON, le 11 déc. 2025 /CNW/ - En 2025, environ 93 % des déclarations de revenus et de prestations ont été produites en ligne. Si vous faites habituellement vos impôts sur papier, pourquoi ne pas profiter de la production de déclaration de revenus en ligne? Vous pourriez vous simplifier la vie et profiter de nombreux avantages, comme recevoir votre remboursement plus rapidement et ne pas avoir à poster quoi que ce soit à l'Agence du revenu du Canada (ARC).

Cependant, si vous choisissez de faire vos impôts sur papier, vous devez être au courant de certains changements importants pour cette période des impôts. Nous nous engageons à nous assurer que vous disposez des ressources nécessaires pour faire vos impôts et obtenir tous les remboursements, les prestations et les crédits auxquels vous avez droit.

Ce qui change dans la trousse d'impôt sur le revenu de 2025

Cette année, l'ARC ne postera plus de façon proactive la trousse d'impôt sur le revenu aux particuliers. Les déclarants par support papier ne recevront donc pas automatiquement la trousse de 2025 par la poste. Cette décision a été prise pour soutenir la transition continue de l'ARC vers des services numériques. Les déclarations électroniques sont généralement traitées beaucoup plus rapidement que les déclarations papier. Des options de libre-service en ligne sont aussi disponibles pour que les particuliers puissent facilement obtenir ce dont ils ont besoin s'ils choisissent de faire leurs impôts sur papier.

De plus, l'ARC a retiré les annexes fédérales à faible taux d'utilisation de la trousse d'impôt sur le revenu de 2025 ainsi que leurs annexes provinciales et territoriales correspondantes, le cas échéant. Une analyse minutieuse a été réalisée afin de retirer les annexes qui minimiseraient les répercussions sur les personnes qui choisissent toujours de déclarer en format papier.

Les annexes fédérales qui ont été retirées sont :

Les annexes fédérales 2, 11 et 12 ont des versions provinciales et territoriales correspondantes qui ont également été retirées de la trousse. Les versions provinciales et territoriales des annexes 2 et 11 s'appliquent à l'ensemble des provinces et territoires (sauf au Québec). La version provinciale de l'annexe 12 ne s'applique qu'à la Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick et à la Saskatchewan. Assurez-vous d'obtenir toutes les annexes nécessaires pour votre situation fiscale.

Comment obtenir ce dont vous avez besoin pour faire vos impôts sur papier

L'ARC continuera de soutenir les particuliers qui choisissent de faire leurs impôts sur papier. À partir du 20 janvier 2026, vous pourrez :

commander, consulter, télécharger et imprimer la trousse en ligne à la page Formulaires et publications - ARC;

appeler la ligne téléphonique automatisée de l'ARC au 1-855-330-3305; les non-résidents peuvent téléphoner au 1-613-940-8495. Si vous choisissez d'appeler, vous devrez fournir votre numéro d'assurance sociale.

Si vous cherchez des documents non inclus dans la trousse, y compris les annexes qui ont été retirées, nous avons ce qu'il vous faut! Vous pouvez obtenir tous les formulaires, annexes ou publications non inclus dans la trousse en utilisant les méthodes mentionnées ci-dessus.

La livraison par la poste de formulaires et de publications peut prendre jusqu'à 10 jours ouvrables. Si vous essayez d'obtenir une trousse d'impôt sur le revenu de 2025 avant le 20 janvier 2026, la version la plus récente disponible sera la trousse de 2024.

Essayez de faire vos impôts en ligne

Passez à la production en ligne et profitez des nombreux avantages qu'elle offre! Nous avons une liste de logiciels d'impôt homologués que vous pouvez utiliser, y compris des options gratuites. Allez à Logiciels d'impôt pour les déclarations de revenus des particuliers pour en savoir plus.

Vous pouvez aussi facilement faire vos impôts grâce au service Préremplir ma déclaration. Celui-ci remplit automatiquement certaines parties de votre déclaration avec les renseignements dont nous disposons au moment de votre demande. Vous devez être inscrit à un compte de l'ARC et y avoir accès pour utiliser ce service.

Vous pouvez également vous inscrire au dépôt direct pour rapidement recevoir vos paiements de l'ARC en toute sécurité et directement dans votre compte auprès d'une banque ou d'une coopérative de crédit canadienne. Quand vous choisissez de faire vos impôts en ligne et d'utiliser le dépôt direct, vous pouvez recevoir votre remboursement dans les huit jours ouvrables suivant la production de votre déclaration.

Aide gratuite pour faire ses impôts

Les services Déclarer simplement sont des méthodes simplifiées de production de déclaration de revenus que l'ARC offre aux particuliers admissibles ayant un revenu faible et une situation fiscale simple, ou à ceux qui n'auraient aucun impôt à payer. Vous n'avez qu'à répondre à une série de questions rapides, et les services utilisent vos réponses et les renseignements que l'ARC a au dossier pour remplir et traiter votre déclaration de revenus. Vous pourriez recevoir une invitation à utiliser les services Déclarer simplement de l'ARC dans votre compte de l'ARC ou par la poste. Les particuliers qui reçoivent une invitation sont encouragés à utiliser cette méthode gratuite, rapide et sécurisée pour faire leurs impôts. Si vous n'avez pas reçu d'invitation, mais que vous pensez que vous pourriez être admissible, allez à canada.ca/déclarer-simplement et utilisez le questionnaire d'admissibilité pour le confirmer. Le questionnaire d'admissibilité sera disponible à partir du 23 février 2026.

Si vous avez un revenu modeste et une situation fiscale simple, les bénévoles d'un comptoir d'impôts pourraient gratuitement remplir votre déclaration de revenus. Ces comptoirs d'impôts gratuits sont offerts en personne et virtuellement. Allez à Comptoirs d'impôts gratuits pour en savoir plus.

Pour en savoir plus

Allez aux pages suivantes pour obtenir des renseignements supplémentaires et vous préparer à la période des impôts :

Personne-ressource

Relations avec les médias

Agence du revenu du Canada

613-948-8366

[email protected]

SOURCE Agence du revenu du Canada