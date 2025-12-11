OTTAWA, ON, le 11 déc. 2025 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire du ministre du Commerce international et du secrétaire d'État (Développement international), Yasir Naqvi, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, annoncera une aide financière à l'appui de la recherche dans les technologies énergétiques dans le cadre du Forum annuel du Carrefour de modélisation énergétique de 2025 à Ottawa.

Date : Vendredi 12 décembre 2025

Heure : 14 h (HE)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au plus tard le 12 décembre à 10 h (HE) en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]