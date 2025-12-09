OTTAWA, ON, le 9 déc. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)

10 h 00 Le premier ministre participera à la réunion du caucus national.

Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement 16 h 50 Le premier ministre participera à une réception en l'honneur des lauréats des Prix du premier ministre pour l'excellence en enseignement 2025.

Fermé aux médias 20 h 45 Le premier ministre prononcera une allocution au gala de l'organisme À voix égales.

Note à l'intention des médias : Couverture pool

