09 déc, 2025, 17:00 ET
OTTAWA, ON, le 9 déc. 2025 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
10 h 00
Le premier ministre participera à la réunion du caucus national.
Édifice de l'Ouest
16 h 50
Le premier ministre participera à une réception en l'honneur des lauréats des Prix du premier ministre pour l'excellence en enseignement 2025.
Fermé aux médias
20 h 45
Le premier ministre prononcera une allocution au gala de l'organisme À voix égales.
