Cabinet du Premier ministre du Canada

09 déc, 2025, 17:00 ET

OTTAWA, ON, le 9 déc. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)

10 h 00

Le premier ministre participera à la réunion du caucus national.

Édifice de l'Ouest
Colline du Parlement

16 h 50

Le premier ministre participera à une réception en l'honneur des lauréats des Prix du premier ministre pour l'excellence en enseignement 2025.

Fermé aux médias

20 h 45

Le premier ministre prononcera une allocution au gala de l'organisme À voix égales.

