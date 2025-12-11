GATINEAU, QC, le 11 déc. 2025 /CNW/ - Le ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Steven MacKinnon fera une annonce sur les prochaines étapes concernant le train à grande vitesse. Il sera accompagné de Martin Imbleau, président-directeur général d'Alto.

Les médias auront la possibilité de poser des questions après l'annonce.

Date :

Le vendredi 12 décembre 2025

Heure :

9 h 30 (heure normale de l'Est)

Endroit :

Zibi

15 rue Jos Montferrand

Gatineau, Québec

J8X 2J7

Les représentants des médias désirant être présents sont priés de s'inscrire par courriel auprès de l'équipe des Relations avec les médias de Transports Canada.

Notes à l'intention des médias

Veuillez indiquer « RSVP pour la conférence de presse du 12 décembre » dans l'objet du courriel.

SOURCE Transport Canada - Ottawa

Personnes-ressources : Marie-Justine Torres, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Steven MacKinnon, Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, Ottawa, [email protected] , 613-327-5918; Relations avec les médiasTransports Canada, Ottawa, [email protected], 613-993-0055