Avis aux médias - Le ministre MacKinnon fera une annonce sur les prochaines étapes concernant le train à grande vitesse Alto
Nouvelles fournies parTransport Canada - Ottawa
11 déc, 2025, 10:59 ET
GATINEAU, QC, le 11 déc. 2025 /CNW/ - Le ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Steven MacKinnon fera une annonce sur les prochaines étapes concernant le train à grande vitesse. Il sera accompagné de Martin Imbleau, président-directeur général d'Alto.
Les médias auront la possibilité de poser des questions après l'annonce.
Date :
Le vendredi 12 décembre 2025
Heure :
9 h 30 (heure normale de l'Est)
Endroit :
Zibi
15 rue Jos Montferrand
Gatineau, Québec
J8X 2J7
Les représentants des médias désirant être présents sont priés de s'inscrire par courriel auprès de l'équipe des Relations avec les médias de Transports Canada.
Notes à l'intention des médias
- Veuillez indiquer « RSVP pour la conférence de presse du 12 décembre » dans l'objet du courriel.
Consultez le site web de Transports Canada.
SOURCE Transport Canada - Ottawa
Personnes-ressources : Marie-Justine Torres, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Steven MacKinnon, Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, Ottawa, [email protected] , 613-327-5918; Relations avec les médiasTransports Canada, Ottawa, [email protected], 613-993-0055
