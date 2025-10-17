RÉGION DE NIAGARA, ON, le 17 oct. 2025 /CNW/ - Dans un monde en évolution rapide et plus dangereux qu'auparavant, le Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler. Nous renforçons notre économie avec de grands projets et l'ajout de millions de logements. Nous donnons aux Canadiens et aux Canadiennes les moyens d'agir en réduisant les coûts et en créant de nouvelles possibilités pour les aider à progresser, et nous protégeons nos communautés et notre pays. Nous ne pouvons pas contrôler ce que font les autres pays, mais nous avons la maîtrise de ce que nous bâtissons : un Canada fort.

Pour rendre notre pays plus fort, nous devons préserver notre souveraineté et protéger notre frontière. À cette fin, le premier ministre, Mark Carney, a annoncé aujourd'hui de nouvelles mesures qui figureront dans le prochain budget. Pour protéger notre frontière et rendre nos communautés plus sûres, le nouveau gouvernement du Canada mettra en œuvre les mesures suivantes :

Embaucher 1 000 nouveaux agents qui se joindront à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) . Ces nouveaux agents contribueront à mettre fin à la circulation de biens volés ainsi que d'armes à feu et de drogues illégales, à appliquer les mesures d'importation et à enquêter sur les pratiques commerciales déloyales.

. Ces nouveaux agents contribueront à mettre fin à la circulation de biens volés ainsi que d'armes à feu et de drogues illégales, à appliquer les mesures d'importation et à enquêter sur les pratiques commerciales déloyales. Augmenter l'indemnité versée aux recrues de l'ASFC, pour la première fois depuis 2005 , la faisant passer de 125 $ à 525 $ par semaine, pour aider à attirer et à maintenir en poste la prochaine génération d'agents frontaliers hautement qualifiés.

, la faisant passer de 125 $ à 525 $ par semaine, pour aider à attirer et à maintenir en poste la prochaine génération d'agents frontaliers hautement qualifiés. Modifier la Loi sur la pension de la fonction publique afin que les agents de l'ASFC et les autres travailleurs de première ligne touchent des prestations qui correspondent aux responsabilités qui leur incombent. Parmi les mesures visant à favoriser un meilleur recrutement, on offrira des options de retraite pour ces travailleurs qui auront cumulé 25 années au service de notre pays, quel que soit leur âge et sans réduction des pensions. Par ces changements, on tient à reconnaître que ces personnes occupent des emplois très stressants et à risque élevé, et à soutenir leur bien-être à long terme. Cette mesure s'appliquera aux travailleurs fédéraux de première ligne, y compris les agents des services frontaliers, les agents des Services de protection parlementaire, et le personnel de recherche et de sauvetage, ainsi qu'aux pompiers, au personnel paramédical et aux agents correctionnels fédéraux et territoriaux.

L'embauche d'agents qualifiés aidera l'ASFC à accroître sa présence aux principaux points d'entrée aériens, terrestres, ferroviaires et maritimes, et à renforcer l'application de la loi contre la criminalité organisée, le passage de clandestins, la fraude à l'immigration et le terrorisme.

Depuis le tout début, le gouvernement prend des mesures audacieuses et décisives - il a présenté le projet de loi sur la sécurité frontalière le plus rigoureux de l'histoire du Canada pour réprimer le trafic d'armes à feu et la circulation de drogues illégales comme le fentanyl. Le gouvernement réinvestit pour rebâtir et réarmer les Forces armées canadiennes (FAC), et à cet égard, il a récemment accordé une augmentation de salaire attendue depuis longtemps à tous les membres des FAC. Le gouvernement a également pris des mesures pour contrer la montée inquiétante de la haine et de l'intimidation violente. Hier, le premier ministre a annoncé des investissements pour recruter 1 000 nouveaux membres de la Gendarmerie royale du Canada et durcir les mesures relatives à la mise en liberté sous caution et à la détermination de la peine pour les délinquants violents et les récidivistes.

Grâce à des investissements historiques, à des mesures audacieuses et à des projets de loi rigoureux, le nouveau gouvernement du Canada veille à protéger notre mode de vie. Nous luttons contre la criminalité, nous construisons des communautés plus sûres et nous garantissons à la population canadienne la sécurité qu'elle mérite.

Citations

« Le monde est de plus en plus dangereux et divisé, et, en tant que Canadiens et Canadiennes, nous devons veiller sur nous-mêmes. C'est pourquoi le nouveau gouvernement du Canada se concentre sans relâche sur la protection de notre frontière, de notre pays et de notre mode de vie. Nous protégeons notre souveraineté, nous luttons contre la criminalité et nous rendons nos communautés plus sûres. Ensemble, nous bâtissons un Canada fort. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« Les Canadiens et les Canadiennes méritent de se sentir en sécurité partout - là où ils vivent, se divertissent et travaillent. C'est pourquoi nous augmentons le nombre d'agents de l'ASFC pour mettre un frein à l'entrée de drogues et d'armes à feu illégales dans notre pays. Cette mesure protégera la population canadienne de la criminalité tout en renforçant nos mesures d'importation dans l'intérêt des industries et des travailleurs canadiens. Les mesures du budget de 2025 rendent le Canada plus fort grâce à une sécurité rigoureuse à la frontière. »

-- L'hon. François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national

« J'ai été témoin de l'excellent travail réalisé par l'ASFC à nos points d'entrée. Le mandat de vaste portée de l'Agence est essentiel pour notre sécurité publique, qu'il s'agisse de voir au bon fonctionnement des activités à notre frontière ou de constituer la première ligne de défense de notre pays contre des crimes tels que la contrebande de drogues et d'armes. Les mesures annoncées aujourd'hui par le premier ministre contribueront à doter l'ASFC des ressources dont elle a besoin pour faire son travail et assurer la sécurité de notre frontière. »

-- L'hon. Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

Faits saillants

Le mardi 4 novembre 2025, le gouvernement du Canada présentera le budget de 2025 à la Chambre des communes. Il sera déposé par le ministre des Finances et du Revenu national, François-Philippe Champagne.

Le 8 octobre 2025, le gouvernement a déposé le projet de loi C-12, la Loi visant à renforcer le système d'immigration et la frontière du Canada, afin d'affermir le système d'immigration, de protéger les Canadiens et d'assurer la sécurité de notre frontière et de nos communautés. Le projet de loi soutient l'engagement du gouvernement à doter les organismes de l'application de la loi des outils nécessaires pour assurer la sécurité de notre frontière. Il s'appuie sur les éléments du projet de loi C‑2 pour lutter contre le crime organisé transnational, stopper la circulation du fentanyl illicite, mettre un frein au blanchiment d'argent, démanteler les réseaux criminels et améliorer l'intégrité de notre système d'immigration.

