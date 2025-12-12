THUNDER BAY, ON, le 12 déc. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, fera une annonce de financement concernant la participation des Autochtones à la mise en valeur des minéraux critiques. Un point de presse suivra.

Date : Lundi 15 décembre 2025

Heure : 11 h (HE)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

