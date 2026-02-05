OTTAWA, ON, le 5 févr. 2026 /CNW/ - Le Luxembourg est un centre financier important, un Allié de l'OTAN et l'une des principales sources d'investissement direct étranger au Canada. Afin de resserrer ces liens, le premier ministre Mark Carney a annoncé que le Canada accueillera le premier ministre du Luxembourg, Luc Frieden, à Ottawa, en Ontario, du 7 au 9 février 2026.

Au cours de la visite, le premier ministre Carney et le premier ministre Frieden discuteront des possibilités de renforcer le partenariat entre le Canada et le Luxembourg dans des secteurs importants, dont la fabrication de pointe, l'infrastructure, l'aérospatiale, l'espace et les technologies connexes ainsi que les services financiers. Ils se concentreront sur les occasions de réaliser de nouveaux investissements au Canada et d'accroître les exportations canadiennes au Luxembourg.

Le premier ministre Carney et le premier ministre Frieden se pencheront également sur certains enjeux mondiaux urgents, tels que la guerre illégale de la Russie en Ukraine. En tant qu'Alliés de l'OTAN, ils parleront des efforts réalisés actuellement pour renforcer la sécurité transatlantique, accroître les investissements en matière de défense et de sécurité et protéger les flancs nord et ouest de l'Alliance.

Dans un monde de plus en plus incertain, le Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler : diversifier ses échanges commerciaux, attirer des investissements et resserrer ses liens avec des partenaires de confiance.

Citation

« Le Canada et le Luxembourg sont de solides partenaires, et leurs liens au chapitre de la défense, de la technologie, de l'investissement et du commerce sont en plein essor. Je me réjouis à l'idée d'accueillir le premier ministre Frieden alors que nous nous affairons à approfondir notre coopération économique, à renforcer l'Alliance de l'OTAN et à créer des possibilités pour nos travailleurs et nos entreprises. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

Faits saillants

En 2024, les investissements directs étrangers du Luxembourg au Canada ont totalisé 22,3 milliards de dollars, et les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 249,8 millions de dollars.

Le Luxembourg est le plus grand centre de fonds d'investissement en Europe et le deuxième au monde; on y gère plus de 11 500 milliards de dollars d'actifs.

En 2025, le Luxembourg a ouvert son ambassade à Ottawa.

Le Canada et le Luxembourg sont tous deux membres d'organisations internationales de premier plan, notamment les Nations Unies, l'OTAN et la Francophonie

